عطر و رنگ فاطمی بر ورودی غربی پایتخت نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: همزمان با ایام فاطمیه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ورودی غربی پایتخت برنامه های ویژه ای را در راستای پاسداشت مقام والای ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) در اماکن مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بوستان ها، مدارس و سایر اماکن فرهنگی-مذهبی این منطقه برگزار می کند.

وی در همین خصوص افزود: در راستای شناخت هرچه بیشتر شهروندان با جایگاه و نقش والای حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگوی مناسب زندگی اسلامی و در راستای تقویت نظام خانواده؛ برنامه "نگین آفرینش" با اجرای کارگاه آموزش سبک زندگی و محوریت آموزه های دینی-اخلاقی حضرت زهرا(س) و نقش بانوان در مدیریت و تحکیم بنیان خانواده برگزار می شود.

شهردار منطقه۲۱ در ادامه تصریح کرد: اجرای برنامه نسیم بهشت با محتوای پاسخ گویی روحانیون مبلغ به مسائل دینی و شرعی شهروندان، برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی به همراه نمایشگاه عکس فاطمی و برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی مذهبی در مساجد شاخص سطح منطقه از دیگر برنامه های اجرایی به مناسبت ایام فاطمیه(س) خواهد بود.

رحمانی در همین خصوص یادآور شد: مراسم عزاداری ام ابیها حضرت فاطمه(س)، آشنایی با سیره و سلوک یاس نبی اکرم(ص)، آشنایی با ویژگی ولایت مداری بانوی دو عالم، مسابقه فرهنگی تهیه روزنامه دیواری از احادیث گوهربار درباره حضرت فاطمه(س) و احادیث نقل شده از ام ابیها و برگزاری دوره آموزش شهروندی با عناوین "آموزش صبر و بردباری در اجتماع"، "حفاظت از محیط زیست از دیدگاه ائمه"، "اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه فقه و سنت"، "مصرف بهینه منابع طبیعی از دیدگاه سنت" و ... از جمله برنامه هایی است که توسط اداره آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ در سرای محلات سیزده گانه و مدارس شصت و سه گانه ورودی غربی پایتخت اجرا خواهد شد.

سیاه پوش کردن مناظر شهری منطقه۲۱ همزمان با دهه دوم فاطمیه

شهردار منطقه۲۱ در ادامه گفت: مناسب سازی فضای بصری و سیمای شهری خاصه ی ایام عزاداری دهه دوم فاطمیه به همت اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست در راستای ارج نهادن به مقام والای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) صورت گرفته است.

وی در ادامه در خصوص اجرای سیاه پوشی مناسبتی ایام فاطمیه افزود: ۲۳۷تخته پرچم مشکی در سطح نواحی سه گانه و ۳۶۰متر مربع بنر پرتابلی با مضامین فاطمی در میدان اصلی تهرانسر، ساختمان های نواحی سه گانه، ساختمان اصلی شهرداری، ساختمان شماره دو، پل سواره گلها، میدان فرهنگ و میدان محمد رسول الله(ص) منطقه۲۱ نصب شد.

رحمانی همچنین در خصوص اجرای تبلیغات محیطی ویژه ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: قبل از شروع این ایام، شهروندان منطقه۲۱ به صورت خودجوش نسبت به سیاه پوش کردن مساجد و معابر سطح این منطقه اقدام کردند که در همین راستا، مدیریت شهری منطقه۲۱ نیز سیاه پوش کردن نقاط خاص سطح منطقه مانند عرشه پل های عابر پیاده، میادین، سازه های پرتابل و پایه های پرچم را در دستورکار ویژه خود قرار داد.