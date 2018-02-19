تاکید بحرین و آمریکا بر تقویت روابط استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در دیدار با سناتور «ریچارد پور» رئیس کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا و اعضای هیأت این کمیسیون در خصوص روابط تاریخی و استراتژیک میان دو کشور و تحولات منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که روابط کشورش با آمریکا در تمام زمینه ها به عنوان هم پیمان و دو کشور دوست گسترش یابد.

پادشاه بحرین مدعی شد که کشورش در مسیر پیشرفت در تمام زمینه ها گام برداشته و در جامعه بحرین به تمام ادیان و مذاهب احترام گذاشته می شود! وی از نقش آمریکا و تلاش های این کشور در حفظ امنیت و ثبات و صلح منطقه ای و جهانی قدردانی کرد.

سناتور آمریکایی نیز از نقش بحرین در حفاظت از امنیت و ثبات منطقه ای با همکاری آمریکا قدردانی کرد.