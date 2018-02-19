امیرمسعود شهرامنیا قائم مقام سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازهترین اقدامات برای برگزاری این رویداد بعد از مشخص شدن معاون اجرایی و مدیران کمیتههای مختلف نمایشگاه در هفته گذشته، گفت: دو روز پیش به اتفاق معاون اجرایی نمایشگاه، در محل مصلای تهران جلسهای را با مدیران این مجموعه برای نهایی کردن قرارداد مربوط به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این مکان، تشکیل دادیم و خوشبختانه در این جلسه، تقریباً همه ابهامات و اشکالات پیشین قرارداد، برطرف و متن قرارداد، نهایی شد.
مصلی رایگان در اختیار نمایشگاه است
وی درباره جزئیات این قرارداد هم یادآور شد: چهارچوب کلی قرارداد این است که مصلی به صورت رایگان در اختیار ما قرار بگیرد اما ما هزینههای زیرساختی این مکان را برای برگزاری نمایشگاه در آن، پرداخت کنیم. ابتدا رقمهای مختلفی برای این قبیل هزینهها مطرح شد اما با توجه به اینکه خود این ارقام میتواند مسائلی را به وجود بیاورد، در نهایت و به پیشنهاد ما، مقرر شد که مبتنی بر اسناد هزینهای مصلی برای این قبیل موارد و بر اساس هزینههایی که به واسطه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده به مصلی تحمیل میشود، رقمهای مربوطه به این مجموعه پرداخت شود.
شهرامنیا افزود: همچنین مقرر شد که اداره بخش تبلیغات مواد غذایی در ایام برگزاری نمایشگاه در مصلی، بر عهده نمایشگاه و البته صنف نشر باشد که به همین منظور تشکیل یک کمیته مشخص در ستاد نمایشگاه کتاب تهران هم پیشبینی شده است. در مورد رقم مربوط به این بخش هم قرار شد که کارشناسی لازم در این زمینه انجام شود تا مشخص شود که چه مبلغی بابت قرارداد این بخش به مصلی پرداخت شود؛ لذا این مورد هم از مفاد قرارداد به مجموعه مصلی، خارج شد.
همه مصلی در اختیار نمایشگاه خواهد بود
قائم مقام نمایشگاه کتاب در پاسخ به اینکه چه مقدار از فضای مصلی برای برگزاری این نمایشگاه در اختیار مجریان آن قرار خواهد گرفت؟، گفت: همه مصلی در اختیار ماست و این توافق قطعی ما با مدیریت مصلی بوده است؛ به عبارت دقیقتر هم رواقها و هم شبستان، به صورت کامل در اختیار ما قرار دارند و خیابانها هم بسته به درخواست ما برای استفاده، در اختیار قرار خواهد گرفت. البته این موارد را معاونت اجرایی نمایشگاه و بخشهای مختلف تشکلهای نشر، مشخص و اعلام خواهند کرد اما مشکلی از نظر فضای لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تمامی محدودههای مصلی و حتی ضلع جنوبی مصلی در آن طرف خیابان شهید بهشتی در اختیار برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تهران خواهد بود و همچنین توافق شد که به هیچ عنوان همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه دیگری در این مجموعه برگزار نشود. خوشبختانه مانع جدی در مورد این قبیل مسائل وجود ندارد و همدلی و همکاری لازم از طرف مسئولان مصلی با مجموعه دستاندرکاران نمایشگاه کتاب تهران وجود دارد.
الزام شورای شهر به همکاری با نمایشگاه کتاب
وی همچنین از برگزاری جلسه دیگری به دعوت رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و با حضور مسئولان نمایشگاه کتاب و نمایندگان حدود ۴۵ دستگاه مختلف که بخش زیادی از آنها زیرمجموعه شهرداری بودهاند و بخشی هم دستگاههای خدماتی و عمومی، در روز شنبه هفته جاری و در محل شورای شهر تهران خبر داد و خروجی آن را به واسطه ملزم شدن دستگاههای مختلف برای همیاری و همکاری جدی با نمایشگاه کتاب تهران، بسیار مثبت ارزیابی کرد.
آغاز ثبتنام ناشران از هفته آینده
شهرامنیا همچنین از آغاز ثبت نام از ناشران برای حضور در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از چند روز دیگر خبر داد و گفت: اگرچه در چند هفته گذشته ما بخشی از زمان را به واسطه طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری برای انتخاب معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران از دست دادیم، اما همچنان فرصت کافی برای رسیدن به امور نمایشگاه داریم و از این بابت، نگرانی جدی وجود ندارد و امیدوارم با همدلی خوبی که شکل گرفته و برطرف شدن برخی نقاط ابهام، اتلاف وقتی را که صورت گرفت، جبران کنیم.
نظر شما