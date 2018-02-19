پارگی پرده گوش دانش آموز بجنوردی بزرگ نمایی بوده است

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت این اتفاق دریکی از مدارس متوسطه اول بجنورد، اظهار کرد: تنبیه بدنی دانش آموزان پسر (ع.ن)، جزئی بوده و هیچ گونه اتفاق خاصی رخ نداده است.

اسدی افزود: براساس اظهارات مدیر این مدرسه و مسئول فنی ارزیابی آموزش و پروزش مورد خاصی برای این دانش آموز رخ نداده است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه آسیبی وارد نشده، اولیاء دانش آموز رضایت کتبی خود را اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نسخه پزشک مبنی بر پارگی پرده گوش یکی از دانش آموزان بجنوردی براثر سیلی معلم در فضای مجازی منتشر شد که مسئولان آموزش و پرورش با پیگیری های لازم در این خصوص را انجام دادند.

گفتنی است، آبان ماه امسال نیز یک دانش آموز دیگر براثر تنبیه بدنی در بجنورد بیهوش و راهی بیمارستان شده بود.