حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بهمن ماه ۹۶، از روز چهارشنبه ۲ اسفند ۹۶ از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و در روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ پایان می پذیرد.

وی ادامه داد: تمام داوطلبان متقاضی ثبت نام باید دارای شرایط و ضوابط به شرح مندرج در اطلاعیه ای که از بعد از ظهر امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶ برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد، باشند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهی نامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان، ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان و براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می‌گیرد لذا داوطلبان لازم است با استفاده از کارت عضویت شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزارتومان) به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت کارت اعتباری با شماره سریال ۱۲ رقمی اقدام کنند.

توکلی افزود: هر داوطلب باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای پذیرش این دوره و آشنایی با تمام شرایط و ضوابط پذیرش با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۶ و همچنین نحوه ورود به سایت ثبت نام و اقدامات دیگر برای ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در زمان ثبت نام قابل دسترسی است.