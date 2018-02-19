شناخت قرآن کریم مستلزم شناخت اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار صمیمانه دانشجویان خارجی علوم پزشکی دانشگاه تهران با محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ظهردیروز یکشنبه ۲۹ بهمن در سالن جلسات این شبکه برگزار شد.

در این دیدار محمد زاده مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما ضمن خوش آمد گویی به دانش پژوهان خارجی علوم پزشکی دانشگاه تهران، به تشریح فعالیت ها و وظایف اصلی شبکه در حوزه تلاوت، آموزش، روخوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم و همچنین اطلاع رسانی رویدادهای قرآنی در داخل و خارج از کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه وظایف ما مقابل قرآن همان وظایف پیامبر (ص) است، سه وظیفه اصلی شبکه قرآن و معارف سیما در مقابل قرآن را بدین صورت برشمرد: ۱.(یتلو علیهم ایاته) تلاوت درست قرآن و آموزش آن به مخاطبان ۲.(یزکیهم) تربیت مخاطبان ۳. (یعلمهم الکتاب و الحکمه)آموزش فهم قرآن و معارف قرآنی به همه مخاطبان شبکه.

مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما افزود: قرآن کریم صرفاٌ مانند یک دیوان شعر نیست بلکه علاوه بر معنای عالی آن ،لفظ به لفظ قرآن کریم دارای تاثیرگذاری و اعجاز می باشد.

محمدزاده با اشاره به حدیث ثقلین، قرآن کریم و اهل بیت (ع) را دو ثقل معرفی کرد و شناخت قرآن کریم را مستلزم شناخت اهل بیت (ع) دانست و این دو را در کنار هم مسیر رستگاری تمامی انسان ها تا روز قیامت بر شمرد.

در ادامه این دیدار دانشجویان خارجی مواردی در خصوص قرآن و معارف اهل بیت (ع) مطرح کردند که مورد توجه محمدزاده قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار نیکنام مشاور وزیر بهداشت از حسن توجه و اهتمام دکتر محمدزاده در برگزاری این جلسه تشکر و قدردانی نمود.