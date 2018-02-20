نادر سیحون مدیر گالری سیحون درباره آثاری که به دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارسال کرده است به خبرنگار مهر گفت: جمشید حقیقت شناس مدیر هنری این دوره جشنواره با من تماس گرفت و در مورد حضور تعدادی از گالری ها در جشنواره صحبت کرد. همچنین از من خواست تا تعدادی از هنرمندان و آثار آنها را از طرف گالری سیحون معرفی کنم تا آثاری از این هنرمندان هم در نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر روی دیوار رود.

وی با اشاره به ایده جالب و نوآوری حقیقت شناس در جمع آوری آثاری از گالری‌ها در جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بیان کرد: این ایده از این جهت خوب است که سطح نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر بالا می رود و من وقتی از این نمایشگاه بازدید کردم با آثار خیلی خوب و موفق و با سطح بالایی روبه رو شدم.

سیحون درباره نکات مثبت حضور گالری ها در جشنواره هنرهای تجسمی فجر توضیح داد: گالری‌ها در طول سال نمایشگاه هایی برگزار و تعدادی از هنرمندان نیز با این گالری ها کار می‌کنند و فکر می کنم اگر این ایده یعنی دعوت از گالری های خصوصی در جشنواره های دیگر نیز اجرا شود و چند هنرمند موفق را که در سال با گالری کار می کنند برای ارائه آثار معرفی کنند، جریان مثبت هنری راه می‌افتد.

وی با بیان اینکه یک هنرمند از طرف گالری سیحون در جشنواره تجسمی فجر حضور دارد، افزود: آرش نظری هنرمند نقاش است که ما ۲ اثر روی بوم این هنرمند را برای نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر پیشنهاد دادیم.

مدیر گالری سیحون با مثبت ارزیابی کردن جریان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر از لحاظ انتخاب، ارایه و محل برگزاری خیلی خوب بود و محیط مجموعه صبا نیز فضایی مناسب برای ارایه آثار فراهم کرده است.