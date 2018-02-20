به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیری؛ مسئول دبیر خانه ستاد حفظ قرآن سازمان اوقاف وامور خیریه در گفت وگویی با بیان اینکه صدور کارت ورود به جلسه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از امروز ۳۰ بهمنماه آغاز شده است، تصریح کرد: صدور کارت تا روز برگزاری آزمون ادامه خواهد داشت و ثبتنام کنندگان در این آزمون میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.quranedu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان در آزمون کتبی از روز ۳۰ بهمنماه و شرکتکنندگان در آزمون شفاهی شامل افراد زیر ۱۳ سال نیز از روز ششم اسفندماه میتوانند با مراجعه این سایت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود که نشانی حوزه آزمون هم درج شده، اقدام کنند.
امیری تاکید کرد: مربیان و مدیران موسسات برای سهولت کار میتوانند کارت قرآنآموزان ثبت نامی خود را از طریق صفحه کاربری خود و بهصورت گروهی دریافت کنند.
وی با اشاره به رشتههای این آزمون افزود: آزمون سراسری امسال در چهار رشته اصلی حفظ قرآن کریم (شامل ۱۵ زیرمجموعه حفظ جزء ۳۰، جزء اول، حفظ سه جزء، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۲۵ جزء و کل قرآن کریم، حفظ سورههای منتخب، حفظ موضوعی ۱، ۲ و ۳)، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (شامل سه رشته مفاهیم قرآن ۱ و ۲ و تدبر در قرآن)، معارف اهل بیت(ع) (شامل چهار رشته مفاهیم نهجالبلاغه ۱ و ۲، مفاهیم صحیفه سجادیه، مفاهیم خطبه فدکیه) و انس با قرآن کریم (شامل یک رشته درک معنا و تدبر در قرآن) برگزار میشود و در مجموع شرکتکنندگان در بیست و سه رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
امیری تاکید کرد: فهرست نهایی شهرستانهایی که دارای حوزه برگزاری آزمون هستند همزمان با تاریخ صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر روی پایگاه اطلاع رسانی قابل مشاهده خواهد بود.
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم امسال بهصورت مشترک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه و با حضور ۲۴۱ هزار نفر ۱۰ اسفند ماه بر گزار خواهد شد.
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