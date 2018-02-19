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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

برترین‌های مسابقات سپک تاکرا بانوان در کرمانشاه مشخص شد

برترین‌های مسابقات سپک تاکرا بانوان در کرمانشاه مشخص شد

کرمانشاه- برترین‌های مسابقات سپک تاکرا بانوان در بخش‌ دبل و انفرادی در کرمانشاه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات سپک تاکرا بانوان در بخش دبل و انفرادی در کرمانشاه برگزار شد.

این مسابقات حکم قهرمانی شهرستان کرمانشاه را داشت و در مجموعه ورزشی کوثر خانه سپک تاکرا برگزار شد.

مسابقات به صورت تک نفره در جدول حذفی برگزار شد و رویا ابراهیمی با غلبه بر فاطمه احمدی قهرمان این مسابقات شد.

این مسابقات در بخش دبل برگزار شد و فاطمه ستاری، نازنین غزلی و فاطمه احمدی موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

رویا ابراهیمی، زهرا حاتمی، هدیه احمدی و هانیه احمدی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

 از سوی کمیته سپک تاکرا استان کرمانشاه به نفرات برتر حکم و جوایز اهدا شد.

کد مطلب 4232423

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