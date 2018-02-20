حضرت زهرا(س) تنها حامی ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در مراسم سال روز شهادت حضرت زهرا(س) که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: پیامبر اکرم(ص) همواره بر جایگاه حضرت فاطمه(س) تاکید و به مناسبت های مختلف آن را به مردم اعلام می کردند.

وی افزود: هنگامی که به درب خانه حضرت علی (ع) به آتش کشیده شد و فاطمه (س) پشت در بود،همه مردم تماشاگر بودند و کسی به کمک آنها نیامد و تنها امام حسن(ع)، امام حسین(ع) وحضرت زینب(س) شاهد این حادثه بودند و به کمک مادر شتافتند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: در این شرایط هم حضرت فاطمه(س) دست از حمایت علی(ع) برنداشت و حامی ایشان بود که دشمنان از هیچ جسارتی فروگذار نکردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: زخم هایی که بر بدن مطهر حضرت زهرا(س) در این حادثه وارد شد به قدری بود که تا ۳ ماه بعد که زمان شهادت ایشان بهبود نیافته و موجب هادت ایشان شد.

نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مثل امروز حضرت علی (ع) را خبر کردند که حال حضرت فاطمه(س) مناسب نیست و ایشان خوشان را به خانه رساندند و آخرین وداع را با همسرشان داشتند.

علم الهدی گفت: یکی از سخت ترین شرایط برای حضرت علی (ع) زمانی بود که خبر شهادت ام ابیها را به ایشان دادند.