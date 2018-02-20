مراسم نخل برداری در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در تفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین سنتی نخل برداری صبح و عصر امروز در مناطق مختلف استان یزد برگزار شد و یکی از بزرگترین مراسم های نخل بردار ی نیز عصر امروز در حسینیه امام (ره) تفت برگزار شد.

مراسم نخل برداری یزد در طول قرن ها، ویژه شهادت امام حسین (ع) و مراسمی سنتی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بوده است اما از یک دهه پیش، این مراسم سنتی در سالروز شهادت حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت امام رضا (ع) نیز برگزار می شود.

نخل برداری نماد تشییع پیکر امام حسین (ع) است و از آنجا که امام حسین (ع) و یاران ایشان پس از واقعه عاشورا تشییع و خاکسپاری نشدند، مردم یزد با مراسم نخل برداری، آیین تشییع را در عصر عاشورا به طور نمادین برگزار می کنند.

از آنجا که حضرت زهرا (س) نیز به صورت شبانه تشییع و خاکسپاری شدند، آیین سنتی نخل برداری، چند سالی است که در مناطق مختلف استان، در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) نیز برگزار می شود.