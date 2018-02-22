برترین اساتید قرآنی در مسابقات سازمان بسیج داوری خواهند کرد

محمد ذوالفقاری دبیر بیست و پنجمین مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان بسیج ضمن اعلام برپایی بیست و پنجمین مسابقات قرآنی بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسیج از ۹ الی ۱۲ اسفند ماه در سازمان بسیج مشتضعفین برگزار می شود.

وی با اعلام شعار این مسابقه کشوری افزود: بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسیج در مرحله کشوری با شعار قرآن منادی اتحاد و مقاومت همراه با گرامیداشت شهدای مدافع حرم، حافظان حریم قرآن و عترت از ۹ تا۱۲ اسفندماه در سازمان بسیج مستضعفین برگزار می گردد.

دبیر بیست و پنجمین مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان بسیج تصریح کرد: این مسابقه با حضور بیش از ۵۰۰ نفر ازنخبگان قرآنی بسیج که پس از گذراندن مراحل پایگاهی،حوزه ای وشهرستانی و استانی به این مرحله راه یافته اند

وی ادامه داد: این دوره از مسابقات در دومقطع زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال خواهر و برادر و در دوبخش گروهی و انفرادی برگزار که بخش گروهی شامل رشته های قرائت مجلسی،ترتیل،حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء (برادران بالای ۱۶سال)و بخش انفرادی در رشته های حفظ کل و قرائت تحقیق (برادران بالای ۱۶ سال و خواهران) و قرائت تقلیدی،قرائت تحقیق، حفظ کل،حفظ۲۰جزء ، ۱۰ جزء وترتیل(مقطع زیر ۱۶ سال برادران) به رقابت خواهند پرداخت.

دبیر این دوره از مسابقات با اعلام داوران این بخش اظهار داشت: از جمله هیئت داوران بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کربم سازمان بسیج می‌توان به پورزرگری، استاد شهریار پرهیزگار، پیمان ایازی، غلامرضا شاه‌میوه، سعیدیان، امین پویا، امیر آقایی، معتز آقایی، امیر آقایی، استاد ستوده نیا و... اشاره کرد.

ذوالفقاری با تاکید بر زمان افتتاحیه و اختتامیه اظهار داشت: افتتاحیه این دوره از مسابقات ۹ اسفندماه ساعت ۱۹ در سازمان بسیج مستضعفین سالن ۵ آذر و اختتامیه مسابقات ۱۲ اسفندماه ساعت ۹ صبح مسجد بلال سازمان صدا و سیما برپا خواهد شد.

وی در پایان گفت: در این دوره از مسابقات بسیج شاهد نوآوری های جدیدی از جمله مشاورین و وکلای تلاوت، قرائت تقلیدی زیر ۱۶ سال هستیم امسال هم با عناوین جدیدی از جمله برگزاری مسابقات گروهی و قرائت مجلسی روبرو هستیم که خود تنبهی نو در فرآیند مسابقات قرآن در سطح کشور می باشد.