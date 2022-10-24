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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۱

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام؛

زمانبندی برگزاری مسابقات قرآن و عترت بسیج تغییر کرد

زمانبندی برگزاری مسابقات قرآن و عترت بسیج تغییر کرد

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام در بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج کشور تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، زمان بندی برگزاری مسابقات در بخش‌های مختلف نیز تغییر پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تمدید مهلت ثبت نام در بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج کشور تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، زمان بندی برگزاری مسابقات در بخش‌های مختلف نیز تغییر پیدا کرده است.

بر همین اساس مرحلۀ حوزه از تاریخ ۱ تا ۱۰ آذرماه، مرحلۀ ناحیه ۲۰ تا ۳۰ آذرماه و ارزیابی اولیه مرحله استان ۵ الی ۱۰ دی ماه خواهد بود. همچنین مرحلۀ استانی ۱۰ تا ۱۶ دی ماه، ارزیابی اولیه کشوری ۲۰ الی ۳۰ دی ماه و برگزاری مرحله نهایی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برپا می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در سایت quranbsj.ir ثبت نام کنند.

کد مطلب 5615347

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    نظرات

    • رویا نیک کار IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      ترتیل قران ثبت نام کنید متشکرم

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