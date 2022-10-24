زمانبندی برگزاری مسابقات قرآن و عترت بسیج تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تمدید مهلت ثبت نام در بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج کشور تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، زمان بندی برگزاری مسابقات در بخش‌های مختلف نیز تغییر پیدا کرده است.

بر همین اساس مرحلۀ حوزه از تاریخ ۱ تا ۱۰ آذرماه، مرحلۀ ناحیه ۲۰ تا ۳۰ آذرماه و ارزیابی اولیه مرحله استان ۵ الی ۱۰ دی ماه خواهد بود. همچنین مرحلۀ استانی ۱۰ تا ۱۶ دی ماه، ارزیابی اولیه کشوری ۲۰ الی ۳۰ دی ماه و برگزاری مرحله نهایی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برپا می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در سایت quranbsj.ir ثبت نام کنند.