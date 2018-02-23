اسلوونی مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۲ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت، اسلوونی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال ۲۰۲۲ که از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر برگزار می‌شود به عنوان مهمان افتخاری حضور خواهد داشت.

یورگن بوس و رناتا زامیدا مدیران نمایشگاه کتاب فرانکفورت و آژانس کتاب اسلوونی این خبر را در حضور آنتون پرشاک وزیر فرهنگ اسلوونی و شماری از نویسندگان و ناشران این کشور اعلام کردند.

این رویداد ۳۰ سال پس از اعلام استقلال اسلوونی از یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ صورت می‌گیرد و زناتا به این مناسبت از کشورش به‌عنوان یکی از جوان‌ترین مهمانان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت یاد کرد. وی با این حال تاکید کرد که سابقه ادبی کشورش بسیاری طولانی‌تر از این است.

این امر چند هفته پس از آن صورت گرفت که ایتالیا به‌عنوان مهمان ویژه نمایشگاه فرانکفورت در سال ۲۰۲۳ تعیین و معرفی شد.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین گردهمایی ناشران جهان است که هر سال با حضور بیش از ۷۳۰۰ ناشر از ۱۰۲ کشور جهان و با حدود ۲۸۶ هزار بازدید کننده انجام می‌شود. این گردهمایی دربرگیرنده بیش از ۴ هزار رویداد فرهنگی است که با حضور ۱۰ هزار روزنامه‌نگار شامل ۲۴۰۰ بلاگر، در سراسر جهان پوشش داده می‌شود.

این نمایشگاه از سال ۱۹۷۶ مهمان افتخاری انتخاب می‌کند تا کتاب‌های کشور مهمان در صحنه بازار کتاب، ادبیات و فرهنگ به طور خاص در مرکز توجه باشد.

مهمان افتخاری فرانکفورت برای سال ۲۰۱۸ گرجستان، برای سال ۲۰۱۹ نروژ، برای سال ۲۰۲۰ کانادا و برای سال ۲۰۲۱ اسپانیا هستند.