ایتالیا مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۳ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ایتالیا به‌عنوان مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت در سال ۲۰۲۳ انتخاب شد تا این نمایشگاه بار دیگر برنامه‌ریزی بلندمدت خود در حوزه برپایی این رویداد فرهنگی جهانی را برای همه مخاطبان خود یادآوری کند.

قرارداد حضور ایتالیا به‌عنوان مهمان ویژه این نمایشگاه در سال ۲۰۲۳ با حضور داریو فرانسسینی وزیر فرهنگ، میراث فرهنگی و گردشگری ایتالیا و یورگن بوس رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت و ریچاردو فرانکو لووی رئیس اتحادیه ناشران ایتالیا به امضا رسید واین رویداد را رسمیت بخشید.

در این مراسم یورگن بوس رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت علت این انتخاب را جریان پویای شروع شده در صنعت نشر ایتالیا هم‌زمان با آغاز تغییرات در روند برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که روند تازه نشر در ایتالیا و نیز عزم این کشور برای ایجاد بسترهای تازه در فروش کتاب در نمایشگاه سال ۲۰۲۳ به خوبی به نمایش گذاشته شود.

وزیر فرهنگ ایتالیا نیز با ابراز خوشحالی از این انتخاب آن را فرصتی برای نمایش قدرت فرهنگی و اقتصادی نشر ایتالیا در جهان برشمرد که این کشور به خوبی از آن بهره‌خواهد برد.

رئیس اتحادیه ناشران ایتالیا نیز با اشاره به انتخاب سال ۲۰۱۸ بع عنوان سال فرهنگ در اروپا ابراز امیدواری کرد در طلبعه این سال و این انتخاب، صنعت نشر ایتالیا بتواند برنامه ویژه‌ای برای معرفی فرهنگی ایتالیا در دنیا ایفا کند.