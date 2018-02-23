  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

امام جمعه مشهد:

فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/نظام با قاطعیت برخورد کند

فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/نظام با قاطعیت برخورد کند

مشهد- امام‌جمعه مشهد گفت: فرقه‌ای که با عنوان دراویش گنابادی جان و ناموس مردم را هدف قرار داده‌اند دست‌ساخته انگلیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: «انحراف» بن‌بست انقلاب است و باید با آن مقابله شود و حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هم با کفر و هم با انحراف مقابله کردند.

وی افزود: پیام فاطمیه انحراف ستیزی است و باید موردتوجه قرار گیرد و این جریان ناپاکی که یک عده قداره‌کش به جان مردم افتادند و عده‌ای را به شهادت رساندند نتیجه انحراف بود. موضوع دراویش عرفان نیست و انحرافی است که دشمنان درست کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: جریان‌های درویشی بعد از تحریم تنباکو درست شد و انگلیسی‌ها که از قدرت روحانیون آگاه شدند موضوع انحراف را از طریق درویش‌بازی راه انداختند و حامی آن‌ها نیز رجال سیاسی دست‌نشانده انگلیس و آمریکا بودند.

امام‌جمعه مشهد تصریح کرد: این دراویشی که به آن‌ها گنابادی می‌گویند در اصل ملاسلطانی هستند که برای منحرف کردن اذهان نام خود را عوض کردند. ملاسلطان عنصری بود که توسط انگلیسی‌ها ساخته و در بیدخت گناباد مستقر شد و جریان دراویش را با عنوان عرفان راه انداخت.

علم الهدی اظهار کرد: رهبری این فرقه به‌صورت موروثی ادامه یافته و جریانی انحرافی است که از دل آن جریان آشوب و بلوا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده آن‌هم توسط آمریکا و انگلیس در تهران ایجاد شد. جریان درویشی با هیچ معیاری از دین و حتی عرفان سازگار نیست و آن‌ها جریان جاسوسی دشمن هستند.

وی گفت: دودسته پیرو این افراد هستند. دسته اول کسانی هستند که دنبال دین بدون نماز و روزه هستند و دسته دوم اراذل‌واوباش و کسانی هستند که می‌خواهند از این فرقه برای رسیدن به منافع خود استفاده کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مردم گناباد از فجایع این افراد خاطرات تلخی دارند و حالا بگوییم اتفاقات تهران توسط اراذل‌واوباش بوده و ارتباطی به دراویش ندارد حرف غلطی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در غائله تهران نیروی انتظامی با تدبیر وارد شد و قابل‌تقدیر است که آن‌ها بر روی مردم آتش نگشودند اما مایه تأسف این است که نیروی انتظامی به‌عنوان اقتدار نظام نباید تا مرز دادن پنج شهید پیش برود.

وی افزود: آمریکا ناامنی در عراق و سوریه را با عناصری به نام داعش راه انداخت و آن نقشه را با عنوان درویش در تهران تکرار کرد و دستگاه‌های امنیتی ما باید قوی برخورد کنند.

علم الهدی تأکید کرد: دشمن غائله خیابان پاسداران را با دو انگیزه انجام داد. اول اینکه مسئولان را درگیر جریانی کرده و در ماه آخر سال نتوانند به مسائل شب عید مردم رسیدگی کنند و از سوی دیگر جریان جاسوسی موشکی که با پوشش محیط‌زیست افشا شد را به حاشیه رانده و اذهان عمومی را منحرف کنند.

کد مطلب 4234668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • روحانی IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      احسنت به تحلیل دقیقتان، قابل توجه کسانی که دنبال تطهیر اینها هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها