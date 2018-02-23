فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/نظام با قاطعیت برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علم الهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: «انحراف» بنبست انقلاب است و باید با آن مقابله شود و حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هم با کفر و هم با انحراف مقابله کردند.
وی افزود: پیام فاطمیه انحراف ستیزی است و باید موردتوجه قرار گیرد و این جریان ناپاکی که یک عده قدارهکش به جان مردم افتادند و عدهای را به شهادت رساندند نتیجه انحراف بود. موضوع دراویش عرفان نیست و انحرافی است که دشمنان درست کردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: جریانهای درویشی بعد از تحریم تنباکو درست شد و انگلیسیها که از قدرت روحانیون آگاه شدند موضوع انحراف را از طریق درویشبازی راه انداختند و حامی آنها نیز رجال سیاسی دستنشانده انگلیس و آمریکا بودند.
امامجمعه مشهد تصریح کرد: این دراویشی که به آنها گنابادی میگویند در اصل ملاسلطانی هستند که برای منحرف کردن اذهان نام خود را عوض کردند. ملاسلطان عنصری بود که توسط انگلیسیها ساخته و در بیدخت گناباد مستقر شد و جریان دراویش را با عنوان عرفان راه انداخت.
علم الهدی اظهار کرد: رهبری این فرقه بهصورت موروثی ادامه یافته و جریانی انحرافی است که از دل آن جریان آشوب و بلوا بهصورت برنامهریزیشده آنهم توسط آمریکا و انگلیس در تهران ایجاد شد. جریان درویشی با هیچ معیاری از دین و حتی عرفان سازگار نیست و آنها جریان جاسوسی دشمن هستند.
وی گفت: دودسته پیرو این افراد هستند. دسته اول کسانی هستند که دنبال دین بدون نماز و روزه هستند و دسته دوم اراذلواوباش و کسانی هستند که میخواهند از این فرقه برای رسیدن به منافع خود استفاده کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مردم گناباد از فجایع این افراد خاطرات تلخی دارند و حالا بگوییم اتفاقات تهران توسط اراذلواوباش بوده و ارتباطی به دراویش ندارد حرف غلطی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در غائله تهران نیروی انتظامی با تدبیر وارد شد و قابلتقدیر است که آنها بر روی مردم آتش نگشودند اما مایه تأسف این است که نیروی انتظامی بهعنوان اقتدار نظام نباید تا مرز دادن پنج شهید پیش برود.
وی افزود: آمریکا ناامنی در عراق و سوریه را با عناصری به نام داعش راه انداخت و آن نقشه را با عنوان درویش در تهران تکرار کرد و دستگاههای امنیتی ما باید قوی برخورد کنند.
علم الهدی تأکید کرد: دشمن غائله خیابان پاسداران را با دو انگیزه انجام داد. اول اینکه مسئولان را درگیر جریانی کرده و در ماه آخر سال نتوانند به مسائل شب عید مردم رسیدگی کنند و از سوی دیگر جریان جاسوسی موشکی که با پوشش محیطزیست افشا شد را به حاشیه رانده و اذهان عمومی را منحرف کنند.
