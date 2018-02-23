هر کاری انجام دادیم تا شکست نخوریم ولی نشد/ دیدار سنگینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری پس از دیدار تیم فوتبال پیکان و گسترش فولاد تبریز اظهار داشت: دیدار با پیکان دیداری سنگینی بود و سرمربی گری باتجربه ای جلالی و آمادگی بازیکنان تمامی راه ها بر روی بازیکنان ما بسته شد و در این دیدارمان برای گلرمان روز خوبی نبود بازهم مصدوم دادیم.

سرمربی گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه تمام سعی مان را کردیم تا به بازی برگردیم ولی نشد و شکست خوردیم، افزود: اخلاقی را به دلیل بی احترامی به پیشکسوتش تعویض کردیم و از طرفی هم یوسف سیدی را از زمین خارج کردیم ولی برای ورود بازیکن تازه نفس کسی را نداشتیم البته از نظر بنده اخلاقی باید نیمکت نشین و جریمه شود.

وی یکی از مشکلات تیم گسترش فولاد را مصدومیت اغلب بازیکنان این تیم ذکر کرد و گفت: در تلاش بودیم تا از بازیکنانی که شانس حضور در جام جهانی را دارند تا پیش آغاز سال جدید جذب کنیم و به دلیل اینکه عملاً شش نفر را در اختیار نداشتیم فشار بازی بر روی 13 تن از بازیکنان افتاده بود.

کریمی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا بازیکنان انگیزه لازم را از دست داده اند؟ گفت: خیر این گونه نیست بلکه انگیزه لازم را در بازی ها داریم ولی توصیه و رویکرد ما رعایت سلسله مراتب، حفظ اخلاق حرفه ای و حرمت هاست که باید حفظ شوند در حالی که یوسف سیدی را به خاطر مسائل اخلاقی از زمین بازی خارج کردیم شاید اگر او در زمین بود نتیجه بهتری می گرفتیم ولی در کل قبول کردیم که بازیکنان غیر تخصصی را وارد زمین کنیم.

سرمربی گسترش فولاد تبریز بابیان اینکه اگر لازم باشد حتی حاضریم در دیدار بعدی 10 گل بخوریم ولی به هیچ عنوان حاضر به زیر پا گذاشتن اخلاق و اخلاق حرفه ای گری نیستیم، بیان کرد: متاسفانه بابایی بدون اینکه ضربه ای بازیکن تیم مقابل به او وارد شود مصدوم شد که شاید این مصدومیت ناشی از فشاری باشد که به بازیکنان وارد می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص تغییر رنگ لباس تیم گسترش فولاد تبریز، خاطرنشان کرد: بنده هم معتقدم که هر بار لباس سفید بر تن می کنیم برای ما شانس می آورد و الان که بیشتر فکر می کنم می بینم هیچ اشکالی در تاکتیک ها وجود نداشت بلکه مقصر شکست ما مقابل پیکان همین لباس بود.