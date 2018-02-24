به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه اعلام کرد که گروه های مسلح در مسیر خروج غیرنظامیان سوری از غوطه شرقی دمشق مانع تراشی می کنند.

بر اساس این گزارش، این مرکز اعلام کرده است: درحال حاضر وضعیت در غوطه شرقی بسیار سخت شده است.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه تصریح کرده است: در حالی که غیرنظامیان غوطه شرقی به شدت به کمکهای پزشکی احتیاج دارند، گروه های مسلح مانع خروج آنها از این منطقه می شوند.

گفتنی است، قرار است امروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را به منظور برقراری آتش بس در غوطه شرقی دمشق به تصویب برساند.