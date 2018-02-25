به گزارش خبرنگار مهر، خیام نیشابوری از حکما و ریاضیدانان و شاعران بزرگ اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت حکیم عمر خیام دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد و به این علت به او خیام می‌گفتند که پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است.

خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود معالجه کرده است. او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می‌سرود و در علوم مختلف کتاب‌های با ارزشی نوشته است.

خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجة‌الحق ستوده‌اند. در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت و یکی از خطبه‌های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد اما عمده شهرت او بیشتر به شاعر بودنش برمی گردد. او قهرمان ربعی در تاریخ شعر است.

کتاب «رباعیات خیام» که در مجموعه «ادبیات ایران از دیروز تا امروز» گنجانده می شود را مهدیه نظری گردآوری و مرحوم علی نامور تصویرگری کرده؛ در این مجموعه گردآورنده به شرح ساده و روان کردن معنا و مفهوم هر رباعی پرداخته؛ «رباعیات خیام» از سوی نشر پیدایش در ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.