اولین جشنواره استانی نقاشی در سوادکوه برگزار شد

محمدعلی یزدان‌شناس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه آیین اختتامیه اولین جشنواره استانی نقاشی در پل‌سفید، گفت: جشنواره دل‌سو از خرداد ماه ۹۶ با همکاری هشت دستگاه فرهنگی و به میزبانی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران آغاز شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، با بیان اینکه این جشنواره در شش بخش و به‌منظور تحکیم خانواده بوده است، افزود: برگزاری بخش نقاشی این جشنواره به کانون پرورش فکری سپرده شد.

وی با اشاره به اهمیت دین اسلام به اجتماع، خانواده را یک اجتماع کوچک برشمرد و افزود: خوب و سالم بودن جامعه در گرو داشتن یک خانواده خوب و سالم است.

یزدان‌شناس با بیان اینکه ۱۵۰ اثر نقاشی به این جشنواره ارسال شد، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۰ اثر برای بخش نمایشگاهی انتخاب و ۹ اثر نیز در سه رده سنی زیر هشت سال، ۸ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۵ سال برگزیده شدند.

وی با بیان اینکه تکنیک نقاشی آزاد و کودکان از سراسر استان در این جشنواره شرکت کرده اند، از جمله موضوعات این جشنواره به خانواده و تربیت و خانواده و فضای مجازی اشاره کرد.

یزدان‌شناس دلیل انتخاب میزبانی کانون پل‌سفید را برای برگزاری اختتامیه این جشنواره، تمرکززدایی و اعتدال برشمرد و افزود: هدف ما این است تا تمام مراکز کانون در استان در برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های استانی سهیم باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران کیفیت برگزاری اختتامیه را در این مرکز با توجه به امکانات و فضای موجود خوب ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت و فضای کانون توسط کودکان و نوجوانان، استفاده از این ظرفیت و کتاب‌خوانی را عاملی برای رشد کودکان و نوجوانان و مفید برای جامعه دانست.

نسرین نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان استان از ۵ تا ۱۲ اسفند در کانون پل‌سفید دایر خواهد بود، ساعات مراجعه به آن را از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر اعلام کرد.

رئیس مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سوادکوه با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره اختتامیه در کانون پل‌سفید، این امر را عاملی برای دل‌گرمی اعضا و مشوقی برای کودکان و نوجوانان این شهرستان دانست.

وی با بیان اینکه ۱۰ اثر از سوادکوه به این جشنواره ارسال شدند، افزود: دو اثر برای بخش نمایشگاهی انتخاب گردیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه اولین جشنواره استانی نقاشی، نمایشگاه نقاشی دل‌سو افتتاح و پس از برگزاری مراسم جشنواره، از ۹ نفر از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.