محورهای دیپلماسی عمومی در سفر لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی عصر امروز در حاشیه آخرین جلسه فصلی مدیریت بحران شهر تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: طبق ضوابط و مقررات مربوط به شکل گیری شورای هماهنگی و مدیریت بحران شهر تهران، در هر فصل باید حداقل یک جلسه برگزار شود؛ البته به دلیل اتفاقاتی که درباره مسایل مربوط به بحران پدید می آید معمولا در هرفصل بیش از یک جلسه شورای هماهنگی را تشکیل می دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه آخر فصل زمستان نسبت به ارزیابی کار شورای هماهنگی مدیریت بحران در طول سال اقدام کرده و درباره نقاط ضعف و قوت تک تک دستگاه ها بحث هایی داشتیم؛ در نهایت یک مصوبه ۱۲ بندی به تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران رسید که به دستگاه های ذیربط ارجاع می شود.

به گفته نجفی در یکی از بند های این مصوبه توصیه ای از طرف شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران تقدیم رئیس جمهوری خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های سال آتی شهر تهران در حوزه مدیریت بحران، نقاط ضعف را در چهار محور کلی دسته بندی و تصریح کرد: آموزش شهروندان یک محور بسیار مهم به شمار می رود که در این زمینه کارگروه مربوطه را مسئول کردیم تا برنامه اجرایی دقیق تری با کمک صدا و سیما و آموزش و پرورش پیاده سازی کنیم. در این راستا آموزش تعدادی از معلمان دوره ابتدایی نیز دنبال خواهد شد تا این آموزش ها را در سنین دبستان به دانش آموزان منتقل کنند.

شهردار تهران در ادامه به اهمیت مشارکت و سازماندهی کمک ها و حضور مردمی اشاره و با تاکید بر بر ضرورت برطرف کردن ضعف در این زمینه، گفت: این مشارکت هم باید از طریق خود مردم و هم از طریق سازمان های مردمی انجام شود به همین جهت به عنوان یکی از موارد مصوبه ۱۲ بندی مورد توجه قرار گرفت تا برای سال آینده بتوانیم آن را با یک سازماندهی دقیق تری انجام دهیم.

نجفی از مشکل کمبود منابع به عنوان یکی از مشکلات عمومی کشور یاد کرد و گفت: بسیاری از دستگاه های کشور طرح ها و برنامه هایی دارند که ضروری است اجرایی شوند اما بودجه آن ها پیش بینی نشده است؛ در این زمینه در نظر گرفتیم تا بودجه های مورد نیاز از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

وی از مسئله مدیریت یکپارچه و هماهنگ در موارد بحران به عنوان یکی از مسایل ضروری یاد و تصریح کرد: ما ضعف هایی در این زمینه داشتیم که امروز مقداری درباره آن صحبت کردیم و امیدواریم اگر خدای ناکرده با بلایای طبیعی و یا بحران روبرو شدیم، بتوانیم با هماهنگی بهتری کار را دنبال کرده و اجازه ندهیم خسارت بیشتری به مردم وارد شود.

شهردار تهران همچنین در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای سفر خود به لهستان پرداخت و عنوان کرد: ما در لهستان یکی مسئله روابط بین شهرداری تهران و ورشو و همچنین مسئله روابط عمومی بین دو کشور را به عنوان دو موضوع کلی را دنبال می کردیم؛ در بخش اول ضمن تبادل اطلاعات و تجربیات، در بعضی از موارد مشکلات مشترکی داشتیم که پیرامون آن ها صحبت شد.

وی از پیگیری موضوعات مربوط به حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از محورهای مهم سفر خود به لهستان یاد کرد و گفت: در لهستان سیستم حمل و نقل عمومی بسیار پیشرفته است و در کنار آن از نظر صنعتی نیز در ساخت اتوبوس های معمولی، برقی و واگن های مترو وضعیت خوب و مثبتی دارند به همین جهت صحبت هایی در زمینه حمل و نقل عمومی صورت گرفت تا در این بخش همکاری و هماهنگی داشته باشیم.

نجفی مسایل مربوط به مبلمان شهری و ایجاد یک یادمان درباره ملت ایران در یک پارک بزرگ لهستان به عنوان دیگر محورهای سفر خود عنوان کرد و گفت: این یادمان برای قدردانی از ملت ایران به منظور مهمان نوازی از مهاجران لهستانی در جنگ جهانی دوم نصب خواهد شد تا برای همیشه نام ملت ایران در قلب شهر ورشو باقی بماند. علاوه بر این طرف لهستانی پیشنهاد هایی هم درباره قبرستان مهاجران لهستانی داشتند که قرار شد مورد بحث قرار گیرد.

شهردار تهران یادآور شد: در کنار این مسایل جلسه ای با فعالان بخش خصوصی و اقتصادی لهستان داشتم که در آن پروژه های شهر تهران که قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی دارند را معرفی کردم؛ در نهایت قرار شد در صورت علاقه مندی، هیات هایی را برای بررسی دقیق تر ظرفیت های سرمایه گذاری در شهر تهران اعزام شوند.

وی با اشاره به محورهای مورد مذاکره در دیپلماسی عمومی بر حسب درخواست وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ما در جریان این سفر با نائب رئیس سنای لهستان و یکی از وزرای کابینه این کشور مذاکراتی را داشتیم که یکی از مباحث، برقراری خط پروازی مستقیم بین تهران و ورشو بود چرا که این موضوع هم بر روی گسترش گردشگری بین دو کشور و دو شهر و همچنین درباره تقویت مسایل سیاسی دو شهر تاثیر گذار است.



نجفی از توسعه فعالیت های فرهنگی و علمی بین ایران و لهستان خبر داد و گفت: پیش از این درباره برگزاری دوره مشترک PHD مدیریت بین دو کشور توافق هایی صورت گرفته بود که قرار شد این همکاری ها را توسعه دهیم. علاوه بر این هم اکنون در چند دانشگاه لهستان کلاس زبان فارسی برگزار می شود که درباره توسعه این کلاس ها در لهستان و همچنین برگزاری کلاس زبان لهستانی در ایران مذاکره شد.