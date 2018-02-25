بدمینتون بازان قمی عناوین برتر کشور را به دست آوردند

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیزدهمین دوره رقابت‌های بدمینتون پیشکسوتان کشور در حالی در زنجان به کار خود پایان داد که تیم اعزامی استان قم موفق شد در دو بخش تک نفره و دوبل نتایج درخشانی کسب کند.

وی افزود: این مسابقات با حضور تیم‌هایی از ۱۸ استان کشور در ۶ دسته سنی برگزار شد و ۱۱۰ بدمینتون باز در آن با هم به رقابت پرداختند که استان قم در رده‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ سال و ۴۰ تا ۴۴ سال در بخش یک نفره و در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال در بخش دو نفره صاحب مدال شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: در این رقابت‌ها و در بخش یک نفره یا سینگل رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، حامد شعبانیان بدمینتون باز مطرح سال‌های نه چندان دور استان قم که اکنون کار آموزش رده‌های سنی پایه را در قم بر عهده دارد توانست با شکست تمامی حریفان از جمله غلامرضا زورمند، حریف خود در فینال، مقام قهرمانی را از آن خود کند.

پنجه باشی افزود: در همین رده سنی و در بخش دوبل یا دو نفره تیم استان قم متشکل از حامد شعبانیان و محمد رضا مطیع به دیدار حریفان رفت و این تیم هم موفق رقبا را یکی پس از دیگری شکست دهد و در نهایت با پیروزی بر تیم دو نفره ای از استان‌های فارس و خوزستان قهرمان شود.

وی عنوان کرد: موفقیت‌های تیم اعزامی بدمینتون قم در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال هم ادامه پیدا کرد و در این رقابت در بخش یک نفره محمد رضا مطیع از قم با شکست محمود نامداری از لرستان در دیدار نهایی این رده سنی موفق شد مدال طلا و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: قم در سایر بخش‌ها و رده‌های سنی دیگر نماینده‌ای نداشت تا تیم کم تعداد بدمینتون پیشکسوتان قم با همین نفرات هم بهترین عملکرد را داشته باشد و در ۳ مسابقه، صاحب ۳ مدال طلا شود و در سطح کشور توان ستارگان گذشته خود را به نمایش بگذارد.