به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت توزیع برق استان زنجان افزود: در راستای مقابله با معضل برقهای غیرمجاز و تجاوز به جرائم و تأسیسات با تدوین سیستم جامع موردنیاز و با پشتیبانیهای مناسب مدیریتی بیشترین انشعابهای غیرمجاز در مناطق روستایی، شهرکهای اقماری و در حاشیه شهرها انجام میگیرد.
وی اظهار کرد: صنعت برق زیر بنایی تری بخش توسعه کشور است و شرکت توزیع برق استان زنجان در حال حاضر تأمین برق ۲۱ شهر، ۱۶ بخش، ۴۶ دهستان را بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: سالانه ۲۰۰۰ انشعاب برق غیرمجاز در استان زنجان شناسایی میشود و از آغاز سال جاری تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ انشعاب برق غیرمجاز در استان زنجان شناسایی و جمعآوریشده و طی سال گذشته بیش از هزار و ۸۰۰ انشعاب برق غیرمجاز در استان زنجان جمعآوری شد.
علیزاده تصریح کرد: رسانهها باید نسبت به آگاهسازی مردم در خصوص استفاده از برق غیرمجاز در استان زنجان فرهنگسازی لازم را داشته باشند.
وی یاد آور شد: یکی از مؤلفههای مهم تلفات انرژی برق موضوع انشعابات غیرمجاز برق است و سالانه تعداد زیادی انشعاب غیرمجاز برق در مناطق مختلف استان زنجان جمعآوری میشود و این برق غیرمجاز معضل اساسی شبکههای توزیع برق بوده است.
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