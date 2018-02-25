بارش برف در هراز و فیروزکوه/تردد فقط با زنجیرچرخ ممکن است

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون شاهد بارش برف در برخی از محورهای کوهستانی شرق استان تهران، مانند هراز و فیروزکوه هستیم.

وی افزود: هم اکنون تردد خودروها در محورهای هراز و فیروزکوه به صورت عادی و روان در جریان است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند با سرعت مطمئنه حرکت کنند و تجهیزات زمستانی و ایمنی، سوخت کافی ، پوشاک مناسب و مواد خوراکی همراه داشته باشند.

وی همچنین از رانندگان خواست از تردد غیر ضروری در این محور خودداری کنند و افزود: لازم است، رانندگان هنگام عبور از سطوح برف گیر و لغزنده دقت بیشتری داشته و از سالم بودن برف پاک کن های جلو و عقب خودرو مطمئن باشند.

محبی گفت: نیروهای پلیس در سطح محورهای شرق استان تهران به خصوص گردنه های «گدوک» در محور فیروزکوه و منطقه «امامزاده هاشم (ع)» مستقر هستند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران از رانندگان خواست، با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث برای خود و هم سفران جلوگیری کنند.