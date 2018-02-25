فوت سالانه ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر حوادث در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طی سخنرانی در سومین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور حادثه خیز است و از چهل حادثه طبیعی شناخته شده، ۳۰ موردآن در ایران امکان وقوع دارد، توجه به بحث ایمنی و همچنین تهیه و تدوین ضوابط ومقررات ایمنی، امری ضروری است.

وی افزود: برای رسیدن به جامعه ایمن نیازمند تدوین برنامه‌ای مستمر و دراز مدت برای همه سنین و تمام اقشار جامعه در ابعاد مختلف و با مدنظر قراردادن موقعیت‌ها و مکان‌های آسیب‌پذیر هستیم که اجرای آن بدون مشارکت سایر دستگاه ها و سازمان ها مقدور نمیباشد. در راستای ایجاد شهری ایمن توجه به تغییر نگرش در سطوح مدیریتی و کلان از رویکرد مدیریت بحران به رویکرد مدیریت خطرپذیری از مهمترین مواردی می باشد که نیاز است در اولویت سیاستگذاری و برنامه های مسئولین قرار گیرد. در اکثر کشورها برنامه کاهش خطر در سطوح ملی و محلی به عنوان نقشه راه جامع برای کاهش تلفات و آسیب پذیری در مقابله با مخاطرات و بلایا وجود دارد که متاسفانه در کشور ما علی رغم تلاش های صورت گرفته، به صورت یک سند جامع موجود نیست.

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این همایش خاطر نشان ساخت: با توجه به بررسی آمار، سالانه ۳۶۵۰۰ نفر بر اثر حوادث در کشور فوت می کنند که از این تعداد ۳۰۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از حریق فوت، ۳۰۰۰۰ نفر بستری و ۱۵۰۰۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه می کنند. همچنین سالانه ۸۰۰۰۰ نفر مصدوم با گاز منواکسید کربن وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ نفر فوت می شوند. در حوادث ناشی از کار نیز ۴۰ درصد موارد در ارتباط با محل های کار ناایمن بوده و روزانه بالغ بر ۱۰۰ نفر دچار معلولیت می شوند (منبع: اطلاعات ارائه شده توسط وزیر محترم بهداشت). که متاسفانه هزینه تحمیل شده در این حوادث در حدود ۸ درصد تولید ناخالص ملی است.

زهرا صدراعظم نوری افزود: با در نظر گرفتن آمار مذکور علاوه بر ضعف در اجرای قانون و به نوعی دیگر قانون گریزی در سطوح مختلف جامعه، یکی از مشکلات پیش رو عدم آموزش، آگاهی بخشی و مسئولیت پذیری شهروندان در خصوص مقوله ایمنی است که میبایست اقدامات لازم جهت سوق دادن مطالبات جامعه به سمت موضوع ایمنی و تاب آوری انجام گیرد. نکته قابل توجه میزان مشارکت شهروندان است. شاید بزرگترین حلقه مفقود در حوزه ایمنی عدم استفاده از مشارکت های مردمی در شناسایی ضعف ها، اطلاع رسانی و آموزش می باشد. لذا نقش مدیریت شهری، ارگان های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و سایر NGO ها با الگوهای متفاوت مبتنی بر مشارکت افراد، خانواده ها، گروه ها، سازمان ها، نهاد ها و بخش های عمومی و خصوصی به منظور توانمندسازی شهروندان برای پیشگیری و آمادگی مقابله با حوادث توجه ویژه ای را میطلبد. تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در امور مرتبط با حوزه ایمنی و مدیریت بحران به خصوص تشکیل گروه‌های آتش نشان داوطلب و گروه های دوام به عنوان مروجهای فرهنگ ایمنی در جامعه به ویژه در بین بانوان که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند می تواند تاثیر چشم گیری در رعایت مسایل ایمنی و تبدیل کردن ایمنی به یک فرهنگ در جامعه را داشته باشد.

وی یادآور شد: بروز حوادث و پیش آمدهای ناگوار اگر چه در بسیاری موارد قابل پیشگیری است اما گاه شاهد وقوع اتفاقاتی در اطراف خود هستیم که اگر نیروهای مجرب و تجهیزات پیشرفته نباشد، فایق آمدن بر آنها مشکل و تا حدی محال به نظر می رسد. لذا شورای اسلامی شهر تهران با نگاهی ویژه در راستای ارتقاء تجهیزات و توانمند سازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پیگیری ها و اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که در سال جاری نیز شاهد برخی از این اقدامات از جمله تحقق ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان و واریز مستقیم آن به حساب سازمان آتش نشانی بودیم. البته در اینجا لازم می دانم که به این نکته اشاره کنم مجموع مبالغ اخذ شده در حدود ۱۳۵ میلیارد تومان بوده از این رقم ۷۵ میلیارد تومان آن هنوز به حساب سازمان واریز نگردیده است. لذا از شهردار محترم خواهشمند است که موضوع را تا حصول نتیجه و واریز کل مبلغ به حساب سازمان آتش نشانی پیگیری نمایند.

رییس کمیسیون سلامت شورا با بیان اینکه با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی از اماکن و ساختمانهای مخاطره آمیز در سطح مناطق بیست و دو گانه شهر تهران ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی شده است گفت: از این تعداد ۴۳۰مورد تصرف بسیار پر خطر، ۳۴۰۰ مورد تصرف پر خطر و ۳۴۷۰مورد تصرف میان خطر وجود دارد که متاسفانه در بین آنها مدارس، بیمارستان ها، ساختمان های اداری دولتی، مراکز تجاری و مسکونی دیده می شود. در آمار ارائه شده مراکز تجاری و پاساژها با حدود ۱۳۰۰ مورد و اماکن صنوف مختلف با حدود ۳۵۰۰ مورد دارای بیشترین اماکن خطر زا بودند که اکثر آنها واقع در مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۵

می باشد. خوشبختانه از ابتدای سال جاری با ارائه فهرست ۲۴۳ مورد از ساختمان های اولویت دار بسیار پرخطر به مراجع قضایی با همکاری دادستانی محترم ۸ پاساژ تا کنون پلمپ گردیده است و این امر باعث شده برخی از پاساژ هایی که اخطار دریافت نموده اند جهت دریافت دستورالعمل ایمنی به سازمان آتش نشانی مراجعه نمایند. شورای شهر نیز این فهرست را در اختیار دارد و با جدیت تمام و تا حاصل شدن نتیجه مطلوب موضوع را پیگیری می نماید.

زهرا صدر اعظم نوری افزود: به هر روی امید است این رویداد علمی و پژوهشی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط با حوزه ایمنی و آتش نشانی را فراهم ساخته و با بهره گیری از نتایج آن بتوان برنامه ریزی لازم و کافی در جهت بهبود نا ایمنی های موجود در شهر را فراهم ساخت. در انتهای عرایضم ضمن تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش شما عزیزان و آرزوی توفیق روز افزون شما از خداوند منان به طرح یک سال بسنده میکنم، سوال من از تمام اقشار جامعه چه مسئولین محترم و چه شهروندان گرامی این است که با توجه به اتفاقات و حوادث اخیر در کشور و شهرمان از جمله وقوع زلزله، حادثه ساختمان پلاسکو و ... هر کدام چقدر برای ایمن سازی و بهبود شرایط ایمنی محل زندگی، محل کار، شهر و کشورمان تلاش کردیم و گام های مثبتی برداشتیم؟