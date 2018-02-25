به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر یکشنبه در چهارمین همایش روز مهندس که در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد بابیان اینکه مهندس نظام یافته‌ترین ذهن را داشته و مسئولیت‌پذیر است، گفت: مهندسان در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارند.

وی بهره‌وری را از اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد و بابیان اینکه مهندسان با کم کردن هزینه و بالا بردن سرعت انجام کارها، حداکثر استفاده از منابع را دارند، گفت: استفاده از خردجمعی مشکلات را حل می‌کند.

عراقی در ادامه با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام در استان همدان و بیان اینکه هرچه اعتبار دولتی برای جمع کردن این پروژه‌ها هزینه می‌کنیم تمام نمی‌شود، گفت: بیش از ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در استان همدان به بخش خصوصی واگذار شده است و واگذاری همچنان ادامه دارد.

وی به بیکاری متولدین دهه ۶۰ اشاره کرد و بابیان اینکه باید در این خصوص فکر اساسی می‌شد، گفت: متاسفانه اکنون با وجود ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار تا یک‌میلیون شغل توسط دولت بازهم در این زمینه این مشکل وجود دارد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان به افتتاح یک‌هزار پروژه با یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: شرایط خوبی برای کار و کارآفرینی مهیاست و باید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی به اختصاص بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کارگاه‌های صنعتی در استان همدان طی سال جاری اشاره کرد و گفت: سود این تسهیلات در مناطق روستایی ۶ درصد است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر استفاده از خلاقیت مهندسی در کارآفرینی گفت: باید در ارتباط بین صنعت و سرمایه‌گذار از تخصص‌ها و اندیشه‌ها حداکثر استفاده را داشت.

عراقی با بیان اینکه اگر کارآفرینی صورت گیرد اما از تکنولوژی‌های نو استفاده نکنیم قدرت رقابت و بازار را نخواهیم داشت، ایجاد رقابت و بازار را نیازمند فضای آرام جهانی دانست.