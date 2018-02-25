افتتاح ۳ مدرسه در پردیس قبل از پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر, سعید غفوری بعد از ظهر یکشنبه در همایش مهندسین و مسئولیت اجتماعی که با حضور حیدر جهانبخش معاون سازمان نظام مهندسی تهران و جمعی از مهندسین و مسئولان پردیس در سالن اجتماعات شهرداری این شهر برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک روز مهندس گفت: مهندسان نقش مهمی در مسئولیت های اجتماعی دارند و امیدواریم فرآیند کارهای مهندسی که در سطح شهر انجام می گیرد انسان محور باشد.

وی اظهار داشت: فعالیت های مهندسین با مشارکت مردم به عنوان اصلی ترین و بنادی ترین بخش جامعه و همچنین همکاری بخش دولتی و خصوصی می تواند جلوه ای زیبا به فضای شهر دهد.

مدیرعامل عمران پردیس با اشاره به بازگشایی پاکات اولین نشست مسئولین در هفته های گذشته در خصوص عمران شهری خاطر نشان کرد: اگر شرایط جوی اجازه دهد، ۲۰۰۰ واحد مسکن مهر و نیز ۳ مدرسه تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

وی گفت: به علاوه ۴ مرکز محله نیز در پردیس کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن به سرعت انجام خواهد شد.

غفوری افزود: در فاز ۸ پردیس محله های الوند، دنو، سهند و سبلان تکمیل شده و امیدواریم تا پایان سال جاری بهره برداری شود.

وی گفت: علاوه بر آن در فاز 2 نیز ۲ مرکز تجاری با هدف خدمات رسانی به کل سطح شهر پردیس کلنگ زنی خواهد شد.