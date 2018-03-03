۲۲ بازیکن به اردوی پرسپولیس فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان مدنظر برانکو ایوانکوویچ برای حضور در اردوی آماده سازی پرسپولیس قبل از دیدار با الوصل امارات اعلام شد که این اسامی به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، حسین ماهینی، سید جلال حسینی، محمد انصاری، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، شایان مصلح، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، فرشاد احمدزاده، وحید امیری، محسن مسلمان، سیامک نعمتی، آدم همتی، گادوین منشا، علی علیپور، احسان علوان‌زاده، بشار رسن و حمیدرضا طاهرخانی.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الوصل امارات از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:15 روز دوشنبه این هفته به قضاوت علی صباح در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.