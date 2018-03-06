به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این دفتر اطلاع رسانی، دراگان تئودورویچ سفیر صربستان در ایران گفت: کارهای بسیار خوبی در ایران انجام داده‌ایم از جمله اینکه دیگر ویزا برای ورود مسافران ایرانی به صربستان نداریم و لغو شده است همچنین سفرهای هیات‌های تجاری و اقتصادی و فرهنگی زیادی بین دو کشور انجام می‌شود دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفتگوهای خوبی با مقامات در صربستان داشته است سفر دکتر ظریف برای همکاری‌های بین دو کشور به صربستان بسیار مهم بوده است. همچنین افتتاح این دفتر اطلاع رسانی نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه، یعقوب قاسمی‌ مسئول این دفتر اطلاع‌رسانی نیز گفت: در این دفتر اطلاعاتی درباره گردشگری صربستان به زبان فارسی در قالب کتابچه راهنما و نقشه فارسی ارایه می‌شود. همچنین درباره تجارت صربستان اطلاعاتی به متقاضیان در ایران ارایه می‌کنیم برعکس نیز از آن طرف اطلاعاتی درباره ایران ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: می‌خواهیم نمایشگاه‌های تجارت ایران در صربستان و حوزه بالکان همچنین نمایشگاه‌های تجارت صربستان در ایران را برپا کنیم. در نظر داریم هم ایران را به کشورهای حوزه بالکان به مرکزیت صربستان بشناسانیم و هم اینکه بتوانیم شرکت‌های تجاری و گردشگری را به ایران بیاوریم تا با هم تبادل گردشگر و همکاری اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر صربستان و جاذبه‌هایش را نیز به مردم ایران بیشتر بشناسانیم.

قاسمی‌ ادامه داد: صرب‌ها در نیروگاه‌های برقی سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده‌اند از طرف دیگر تعداد گردشگران صرب که به ایران می‌آیند کم است ولی ما در نظر داریم تا قیمت‌ها را ارزان کرده و پرواز مستقیم بگذاریم در این صورت این تعداد افزایش پیدا می‌کند به همین منظور اولین پرواز مستقیم از ٢٨ اسفند ماه آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: این دفتر با دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری ایران در سایر کشورها که توسط کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران راه‌اندازی می‌شود متفاوت است با این وجود ما در نظر داریم تا در صربستان و حوزه بالکان نیز دفتر اطلاع‌رسانی گردشگری زیر نظر این کانون ایجاد کنیم.