به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکر آئین‌نامه‌ای با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز، نسبت به سازوکار اعلام وصول استیضاح انتقاد کرد و گفت: وقتی موضوع استیضاح آقای ربیعی در جلسه کمیسیون مطرح شد، فقط پنج نفر در کمیسیون بودیم و جلسه رسمیت نداشت.

وی افزود: درخواست ما این است که یا این مهلت یک هفته‌ای را عقب بیاندازید و یا مجدداً موضوع در کمیسیون بررسی شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: مشابه تذکر شما را آقای محجوب هم دادند که من پاسخ دادم؛ فرض کنید حتی کمیسیون تشکیل جلسه ندهد، اگر یک هفته از ارجاع درخواست استیضاح به کمیسیون بگذرد و تشکیل جلسه داده نشود، استیضاح‌کنندگان حق دارند درخواست استیضاح را به هیأت رئیسه مجلس بدهند.

وی تصریح کرد: بر این اساس اشکال آئین‌نامه‌ای وجود ندارد، حالا اگر می‌خواهند انصراف دهند، مشکلی نیست؛ وگرنه فرآیند استیضاح طی شده و ایراد آئین‌نامه‌ای وجود ندارد.