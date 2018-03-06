جهرمی به یاد جانبازان جنگ تحمیلی نهال کاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی همزمان با روز درختکاری با حضور در مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی در شرق تهران، از غیورمندان جنگ تحمیلی عیادت کرد.
وی همزمان با روز درختکاری به یاد جانبازان سرافراز و همیشه سبز کشور چند اصله نهال کاشت.
همزمان با ۱۵ اسفندماه روز درختکاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یاد جانبازان همیشه سبز جنگ تحمیلی، چند اصله نهال کاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی همزمان با روز درختکاری با حضور در مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی در شرق تهران، از غیورمندان جنگ تحمیلی عیادت کرد.
وی همزمان با روز درختکاری به یاد جانبازان سرافراز و همیشه سبز کشور چند اصله نهال کاشت.
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