به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در دیدار با مدیران کتابخانه های عمومی و مدیران دستگاه های فرهنگی با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، اظهار داشت: در اسلام مسئله کتابخوانی امری مقدس است، اهمیتی که اسلام به مسئله کتاب و کتابخوانی داده در هیچ دینی و در هیچ مکتبی وجود ندارد.

کتابخوانی مهم ترین شاخص توسعه یک جامعه است

وی ادامه داد: رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی موارد متعددی را متذکر شده اند؛ در جایی فرمودند: من هر موقع راجع به کتاب و کتاب خوانی در جامعه به یاد می افتم، عمیقا و قلبا متاسف و متاثر و غمگین می شوم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه این نشان می دهد وضعیت کتابخوانی در کشور وضعیت درستی نیست، باید چاره اندیشی شود، تصریح کرد: کتاب حاصل فکر و اندیشه است، حاصل تجربه است، حاصل عمر انسان است؛ وقتی کسی کتاب می نویسد در حقیقت کتاب محصول اندیشه، فکر و عمر آن شخص است و در اختیار دیگران قرار می گیرد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه کتاب وسیله انتقال علم و دانش است، وسیله انتقال تجربه است و مهم ترین شاخص توسعه یک جامعه است، افزود: امام علی می فرماید «کتاب بوستان دانشمندان است».

کتاب نیاز همیشگی انسان

وی با اشاره به اینکه کتاب ترجمان عمر انسان است، واقعا اگر بخواهیم از عمر انسان یک ترجمه ای داشته باشیم این کتاب ترجمان عمر انسان است، یادآور شد: ما هیچگاه از کتاب بی نیاز نمی شویم، کتاب نیاز همیشگی انسان است. بشر هیچ گاه بی نیاز از کتاب نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه کتاب جزو اسناد مهم مکتوب بشری است، یعنی اگر انسان می خواهد به اندیشه و فکر و عقیده فردی استناد کند، کتاب مهم ترین سند است، کتاب میراث بزرگ فرهنگی است، تصریح کرد: کتاب عصاره تمدن و فرهنگ یک جامعه است، شما وقتی کتابی را مطالعه می کنید گویا از تمدن وفرهنگ یک قومی حکایت می کند.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: خداوند به کتاب و قلم سوگند خورده است، از همه بالاتر معجزه پیامبر گرامی اسلام کتاب است.

تشریح عوامل موثر در افزایش سرانه مطالعه

وی با تاکید بر اینکه ماندگاری فکر و اندیشه به کتاب است، ماندگاری انسان به کتاب است، افزود: در روایت آمده، اگر کسی یک برگ کاغذ بنویسد و آن را از خود به یادگار بگذارد آن برگ کاغذ در روز قیامت مانعی بین او و آتش جهنم می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: سوال اساسی این است، چرا کتابخوانی در ایران رواج ندارد؟ چه چیزی باعث شده کتابخوانی وضعیت مناسبی نداشته باشد؟ علت اینکه سرانه مطالعه ما پایین است چیست؟ عوامل موثر در کتابخوانی چیست؟

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اولین عامل در ترویج کتابخوانی خود کتاب خوب و مفید است، کتابی که مورد نیاز باشد، مفید باشد؛ کم داریم از این دست کتاب ها، گفت: کتاب نوشته می شود از نوشته های دیگران کپی و گردآوری هم می شود اما فکر کرده ایم این کتاب مفید است؟

بعضی کتاب ها فقط پر کننده قفسه هستند

وی با بیان اینکه مردم مطالعه می کنند ولی کتاب مفید را، مسئله نثر کتاب مهم است؛ برخی کتاب ها نثر خوبی ندارند مثل جاده دست انداز مدام لکنت ایجاد می کند، تصریح کرد: برخی کتاب ها ویراستاری نیست، حتی ظاهر کتاب در ترویج کتابخوانی موثر است. کتابی که جلد زیبا داشته باشد، ورد زیبا داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه بعضی کتاب ها فقط پر کننده قفسه هستند، یادآور شد: دومین عامل در ترویج کتابخوانی کتابخانه ها است، کتابخانه غنی، مجهز و مناسب.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه وقتی در یک مرکز استانی یک کتابخانه آن هم با اهدای زمین از طرف مصلی ساختش ۱۷ سال طول می کشد می خواهیم کتاب خوانی رواج یابد؟ این مایه تاسف نیست؟ مسئولان نباید جواب بدهند؟ تصریح کرد: حتی اگر به عنوان یک پروژه ساختمانی به کتابخانه مرکزی خرم آباد نگاه کنید، چرا اینقدر طول بکشد؟ آیا این کتابخانه ای که ۱۷ سال پیش طراحی شده می تواند مناسب امروز باشد؟ امروز فضای مطالعه عوض شده است.

سرانه مطالعه در کشور پایین است چون شخص کتاب مورد نیاز خود را پیدا نمی کند، برنامه ریزی برای مطالعه نداریم، تشویق بر کتابخوانی نداریم

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه ای که ساختش ۱۷ سال طول بکشد، جای تاسف برای کتاب خوانی نیست؟ آیا مسئولان نباید پاسخ بدهند که چرا این پروژه ۱۷ سال طول کشیده؟ یا نه به روی خودشان نمی آورند، افزود: روزی که زمین این کتابخانه واگذار شد مشروط شد اگر ظرف یک تا دو سال نسازند باید زمین را به مصلی برگرداند.

نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خانواده را عاملی موثر در کتابخوانی دانست و یادآور شد: مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه های ما چند کتاب خوب به جوانان معرفی می کنند؟ وقتی این ها نباشد در نتیجه سرانه مطالعه پایین می آید.

گلایه از رسانه هایی که حکم قاضی کوهدشت را به سخره گرفتند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه کتابخوانی در کشور پایین است چون شخص کتاب مورد نیاز خود را پیدا نمی کند، برنامه ریزی برای مطالعه نداریم، نظم در کتابخوانی نداریم، تشویق بر کتابخوانی نداریم، گفت: متاسفانه ارزش و بهایی برای کتاب نیست، باید گلایه کنم از بعضی رسانه ها، وقتی قاضی در کوهدشت می آید برای یک مجرم حکم می کند ۳ کتاب را مطالعه کند، این را به مسخره می گیرند؛ اما اگر یک فرد به زندان برود، آبروی نظام را ببرد، در زندان فضا اشغال کند، این را قبول دارند.

وی با بیان اینکه با حکم قاضی به مطالعه کتاب، این فرد سابقه پیدا نمی کند، با آدم های فاسد و مجرم سر و کار پیدا نمی کند، آیا این کار بدی است؟ باید مسخره کنیم؟ در فضای مجازی به جای تشویق قاضی او را مسخره کنیم؟ تصریح کرد: مشکل اینجاست که درک درستی نداریم، این همه تبلیغات در مورد اجناس مختلف می شود اما آیا آمدیم یک کتاب را خوب معرفی کنیم؟

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه و فرهنگ در ترویج مطالعه موثر هستند، اصحاب رسانه قلم بزنند، افرادی که به افکار عمومی سر و کار دارند برای خرید کتاب، برای اهدای کتاب و ... قلم بزنند و تلاش کنند، افزود: رواج مطالعه و کتابخوانی نیازمند عزم عمومی است.