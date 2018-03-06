برپایی نمایشگاه گروهی «نقش هنر» در گالری شلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی مجسمه، عکس و نقاشی با عنوان «نقش هنر» با فراخوان موسسه نقش هنر و به کیوریتوری اورانوس افشاریان در گالری شَلمان برپاست.

این نمایشگاه با آثاری از سهراب نخکش، نوشین مهرورز، فاطمه قاسمی، پریسا کاوشی، آذین نوبان، فاطمه تجدد، شیرین ویرابی، نگار آقا علی طاری، مینا زال، رضا صادقی، سپیده احمدی منفرد، کتایون وفایی، رضا جبار زاده، معصومه گلباز، فاطمه سعادتی، نیلوفر فقیهی، فهیمه وکیلی زاده، منصوره ولی خان، مینو بلال، شیرین معیا، لیلا علیخانی، مریم حیدری و مهناز دینیان برگزار شده است.

«نقش هنر» تا روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ ادامه خواهد داشت.