به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم مجتبی صدیقی امروز در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران بیست و نهمین یونیورسیاد جهان خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که با وزیر ورزش و جوانان داشتیم، قرار بر این شد تا مدال آوران و قهرمانان دانشجو نیز از تمام امکانات و مزایای ورزشکاران قهرمان و مدال آور کشور برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه سی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان در سال ۲۰۱۹ به میزبانی شهر ناپولی ایتالیا برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تیم تیراندازی دانشجویان تمرینات خود را از هم اکنون آغاز کرده است و سایر رشته‌ها نیز از سال آینده اردوهای خود را بر پا خواهند کرد تا با آمادگی بیشتری ورزشکاران خود را عازم این رقابت‌ها کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت حضور دختران دانشجو در رقابت‌های یونیورسیاد و حضور ۳۰ درصدی دختران دانشجو در یونیورسیاد ۲۰۱۷ تایوان، سعی خواهیم کرد در یونیورسیاد بعدی که در ایتالیا برگزار می‌شود تعداد دختران دانشجو را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم.