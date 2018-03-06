گرم شدن سریع روابط ۲ کره و احتمال دیدار «این» و «اون»

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط ۲ کره که از زمان برگزاری بازی های المپیک زمستانی رو به بهبود گذاشته است همچنان در حال گسترش است بطوریکه امروز سه شنبه و بدنبال دیدارهای فرستادگان ویژه سئول با مقامات کره شمالی، خبرهای بسیار مثبتی در خصوص ۲ کره منتشر شده است.

نخست آنکه سئول اعلام کرد سران کره شمالی و کره جنوبی به زودی یک خط ارتباطی فوری ایجاد می کنند.

خبر دیگر آنکه کره شمالی می گوید که در صورت تامین امنیت این کشور آمادگی دارد که سلاح هسته ای خود را برچیند.

و سرانجام آنکه مشاور ارشد امنیتی رئیس جمهور کره جنوبی از توافق دو کُره برای برگزاری نشستی با حضور رهبران دو کشور در اواخر ماه آینده میلادی (آوریل) خبر داده است.

این دیدار که قرار است در منطقه مرزی میان دو کشور انجام شود، اولین دیدار رهبران دو کره در بیش از یک دهه گذشته خواهد بود.

برنامه این دیدار در جریان ملاقات کیم جونگ اون با هیاتی از کره جنوبی گذاشته شد.

در همین رابطه روز گذشته کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در دیدار با هیات عالی‌رتبه کره جنوبی، از عزم پیونگ‌یانگ برای ایجاد تاریخی نوین در اتحاد دو کره سخن گفته بود.

کیم دیروز دوشنبه در ضیافت شامی از گروه اعزامی از سوی مون جائه-این، رئیس جمهوری کره جنوبی به گرمی استقبال کرد. چونگ ایویی یونگ، رئیس دفتر امنیت ملی و سو هون، رئیس سرویس اطلاعات کره جنوبی از جمله افرادی بودند که در دیدار با رهبر کره شمالی شرکت داشتند.

بنا به گزارش رسانه‌های دو کره، نامه‌ای از طرف مون جائه این به کیم جونگ اون تحویل داده شده است.