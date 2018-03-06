به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اسلامی ظهر سه شنبه در نشست ارتقای سفر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برنامه پاکسازی طبیعت در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این برنامه روز ۱۸ اسفند ماه در نقاط مختلف استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: هر سال مسافران بسیاری در ایام نوروز وارد استان چهارمحال و بختیاری می شوند که ضرورت دارد که خدمات گردشگری برای افزایش رضایت مسافران در این استان ارتقا یابد.

مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شهرداری ها نقش مهمی در زیبا سازی شهرها در آستانه سال نو دارند که باید با تمام توان در این مسیر حرکت کنند.

وی بیان کرد: زیباسازی شهری، کاشت گل و نهال، رنگ امیزی جداول، نظافت عمومی و شستشوی معابر باید مورد توجه شهرداری ها قرار گیرد و تلاش شود ورودی شهرها زیباسازی شود.

مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از مشارکت های مردمی در برنامه پاکسازی طبیعت در این استان ضروری است.