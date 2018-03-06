چطور اینستاگرام پرمخاطبی داشته باشیم؟

مجله‌مهر: داشتن یک صفحه اینستاگرام پرمخاطب آرزو و هدف بسیاری از فعالان اینستاگرام است. صفحه‌ای که می‌توانند در آن حس و حالشان را با مخاطب شریک شوند و ارتباط دوسویه خوبی با مخاطب پیدا کنند و یا اگر قرار شد به موضوعی اعتراض کنند صدایشان بلندتر شنیده می‌شود و حتی می‌توانند از طریق آن کسب درآمد کنند. این موضوع آنقدر برای برخی کاربران مهم است که حاضرند برایش پول‌های سنگینی خرج کنند و حتی برای این موضوع نرم‌افزارهای زیادی طراحی شده‌است. اما داشتن مخاطب‌های زیاد و سالم در شبکه‌های اجتماعی بسیار ارزشمند است و اگرچه یافتنش سخت به نظر می‌رسد اما راه و چاه خودش را دارد. در این گزارش سعی کردیم به شما در یافتن مخاطبان بیشتر کمک کنیم.

نام حساب کاربری را جدی بگیرید

حساب کاربری شاید برای مخاطبان عادی اینستاگرام موضوع بی اهمیتی باشد. اما حساب کاربری در هرشبکه اجتماعی حکم شناسنامه دارد. پس در انتخاب آن هوشیار باشید.

اسم انتخابی شما ترجیحا باید بدون تکرار باشد. حتی اگر می‌خواهید با نام مستعار فعالیت کنید به این فکر کنید که اسم حساب شما باید به‌گونه‌ای باشد که املای مشکلی نداشته باشد تا در جستجوها به راحتی یافت شود و حتی مشابه آن نباشد.

تجربه نشان داده اسم‌های حقیقی و شخصیت‌های حقیقی مخاطبان بهتر و واقعی‌تری دارند. پس اگر شما با هویت حقیقی خود فعالیت کنید. مخاطبان به شما اعتماد بیشتری خواهند داشت و رغبت بیشتری برای دنبال کردن شما پیدا می‌کنند.

در انتخاب عکس پروفایل نیز این موضوع کاملا صادق است و مخاطب شما را با چهره حقیقی بیشتر دوست دارد. چون راحت‌تر می‌تواند به شما اعتماد کند. لزومی ندارد این عکس، عکس آتلیه‌ای یا پرتره زیبا و حرفه‌ای باشد. چون در این موارد هم ممکن است احساس راحتی نداشته باشد. در این مورد به عکس پروفایل فکر هم نکنید.

بیوگرافی نویسی در اینستاگرام نیز روی مخاطب تاثیر دارد. بیوگرافی مشخص می‌کند یک مخاطب شما را با چه شاخصه‌ای در ذهنش داشته باشد. اگر به شغل یا حرفه خاصی مشغول هستید. بیوگرافی می‌تواند جمله‌ای باشد که بسیار دوستش دارید جمله‌ای که شاید توصیفی از خودتان است و دوست دارید مخاطب آن را بداند. بازهم در این مورد تلاش کنید از تکرار بپرهیزید.

عکس خوب را جدی بگیرید

اینستاگرام شبکه اجتماعی اشتراک عکس است. پس بدانید عکس بسیار با اهمیت است. پس اگر حتی حرفی دارید که می‌خواهید بزنید برایش حتما از عکس مناسب استفاده کنید.

عکس‌های تولیدی همواره برای مخاطب ارزشمندتر هستند. حتی اگر عکاس حرفه‌ای نباشد یا کیفیت دوربین عکاسی خوبی نداشته باشید. مخاطب ترجیح می‌دهد باز هم عکسی را از شما ببیند که تولیدی خودتان باشد.

اگر قرار است از عکس‌های دیگران استفاده کنید. باز هم حواستان باشد عکسی را بگذارید که کمتر دیده شده است. مثلا هنگام شرکت در یک موج رسانه‌ای سعی کنید عکس شما با دیگران متفاوت باشد. این تفاوت را می‌توانید در تغییر نور یا تغییرات فتوشاپی به وجود بیاورید.

عکس‌هایتان را طوری انتخاب کنید که با متن انتشاری حداکثر نزدیکی و مطابقت را داشته باشند. عکس‌های بی‌ربط به نوشته اگر جذاب هم باشند اما برای مخاطب بازهم ناخوشایند هستند.

همه تلاشتان را انجام دهید که عکس با کیفیت و خوشرنگ و لعابی در صفحه بگذارید. عکس‌های بی‌کیفیت صفحه شما را زشت می‌کند.

عکسهایتان را ویرایش کنید. برایشان وقت بگذارید. قاب بندی آن‌ها را اصلاح کنید. با این کار هم کمی نرم افزار یاد می‌گیرید هم صفحه زیباتری دارید

متن خوب و متفاوت داشته باشید

شاید به چشم بسیاری کپشن اهمیت زیادی نداشته باشد. اما برخلاف باقی کشورهای دنیا چون در کشور ما دنیای وب کمرنگ شده‌است. بیشتر مطالب، نوشته‌هایشان را داخل اینستاگرام می‌ریزند. پس کپشن را دریابید.

قبل از نوشته متن دکمه Enter را بزنید تا حروف و اعداد در متن شما به هم نریزد.

مخاطب شما دوست دارد بیشتر از آنکه یک متن کپی شده بخواند. متنی را که خودتان نوشته‌اید بخواند. حتی اگر آن متن قوی نباشد. زیاد بودن متن‌های کپی شده باعث شده که مخاطب از شما دل زده شود.

در کپشن نویسی موضوعات مختلفی می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. کشف یک کار تازه، تعریف یک اتفاق جذاب و خوب، معرفی فیلم یا کتابی که به تازگی دیده‌اید. توصیه‌هایی برای مخاطبان، دستور یک غذای خوشمزه و هرچیزی که احساس می‌کنید مخاطب از خواندش لذت ببرد.

برای مخاطب قابل پیش‌بینی نباشید. اگر قرار است نسبت به واقعه‌ای اظهارنظر کنید. سعی کنید چیزی متفاوت‌تر از دیگران بنویسید. چیزی که شما را از اظهارنظرهای دیگران متمایز کند. به طور مثال زاویه دیدتان را از کلیشه دور کنید.

گاهی اوقات خواندن یک متن بلند در اینستاگرام برای مخاطب دشوار است. پس با گذاشتن و استفاده از ایموجی‌ها آن را برای مخاطب آسان کنید.

استوری پدیده‌ای تازه و پر اهمیت

وقتی اینستاگرام بعد از سال‌ها این قابلیت را اضافه کرد مخاطبان زیادی از آن استقبال نکردند و برای عده‌ای سوال شد که استوری چه تفاوتی با پست دارد؟ اما به مرور استوری قابلیت‌هایی از خود نشان داد که طرفداران زیادی پیدا کرد. پس استوری را جدی بگیرید.

نوع عکاسی شما در استوری بسیار متفاوت است. در استوری باید عکس را برعکس باقی جاها عمودی در نظر بگیرید.

بازدید ماههای اخیر استوری‌ها به خوبی نشان می‌دهد که حتی توانسته‌اند بیشتر از پست‌ها بازدید داشته باشند. پس استوری را جدی بگیرید.

استوری قابلیت‌هایی دارد که پست ندارد. می‌توانید در آن به مخاطبتان چیزی یاد بدهید که دوست ندارید آن را پست کنید. می‌توانید روایت یک روز را استوری کنید. یا یک غذا را به مخاطب به صورت عملی یاد بدهید. شما می‌توانید این استوری‌ها را داخل صفحه خود پین کنید.

پخش زنده داشته باشید

اینستاگرام بیش از یک سال پیش قابلیت لایو یا همان پخش زنده را اضافه کرد که با استقبال بسیار زیادی روبرو شد. این امکان نیز به پرمخاطب شدن و یا محبوب شدن اکانت شما کمک زیادی خواهد.

مواظب باشید لایوی که قرار است در صفحه خود پخش کنید. ارزش پخش زنده داشته باشد.پخش لایو همراه با موسیقی از توی ماشین آنقدر تکرار شده که دیگر هیچ جذابیتی برای مخاطب نخواهد داشت.

اگر در معرض یک اتفاق جالب، مثل یک نمایش خیابانی هستید. می‌توانید با گذاشتن لایو لذت آن را با مخاطب شریک شوید.

گذاشتن لایوها متعدد و غیرجذاب مخاطب را نسبت به شما بی‌اعتماد می‌کند و ممکن است اگر روزی لایو مهمی گذاشتید دیده نشود. چون مخاطب از شما سابقه خوبی سراغ ندارد.

اگر می‌خواهید با مخاطب مستقیم حرف بزنید. پخش لایو خود را از قبل به او از طریق پست یا استوری اطلاع دهید.

این نکات اینستاگرام شما را پررونق تر می‌کند

جواب کامنت‌هایتان را هرچند ساده بدهید. مخاطبان دوست دارند جواب کامنت‌هایشان را دریافت کنند و حس یک ارتباط دو طرفه با شما خواهند داشت.

به موقع اظهارنظر کنید. تجربه نشان داده‌است در زمان وقوع یک اتفاق مهم، اولین کسانی که واکنش نشان می‌دهند پست‌ها و نوشته‌هایشان بیشتر دیده می‌شود و حتی دست به دست می‌چرخد.

زمان انتشار بسیار مهم است. در زمان‌های خلوتی فضای مجازی پست گذاشتن مخاطب زیادی را به همراه نخواهد داشت.ظهرها خلوت‌ترین ساعات روز هستند و شب‌ها شلوغترین ساعات روز برای کاربران مجازی هستند.

از گذاشتن هشتگ غافل نشوید. هنگام نوشتن هر پست نکات کلیدی آن را به صورت یک هشتگ واژه گذاری کنید تا در زمان‌های بعد از انتشار نیز دوباره رجوع به آن توسط کاربرهای تازه آسان‌تر شود. مثلا وقتی درباره یک غذا می‌نویسید. حتما نام آن را هشتگ کنید تا جویندگان بعدی هنگامی که هشتگ آن را در اینستاگرام جستجو می‌کنند به راحتی پست شما را پیدا کنند.

امکان تک گذاری نیز یکی دیگر از کارهایی‌ست که به رونق صفحه شما کمک می‌کند. پس از آن بهره ببرید. به طور مثال اگر درباره کتابی می‌نویسید. می‌توانید نویسنده و یا ناشر آن کتاب را تگ کنید تا نوشته و پست شما را بخوانند و حتی درباره‌اش نظر بدهند.

مخاطبانتان را درگیر کنید. اینطور که از آنها بخواهید نظرشان درباره یک موضوع را بگویند. یا از آن‌ها بخواهید که باهم یک کار دسته جمعی خوب کنید.

به طور مستمر ولی پربار باشید. از گذاشتن پست‌های بی‌بار و بی‌فایده پرهیز کنید. از طرفی از یاد مخاطب نروید. مخاطب دوست دارد شما فعال باشید. پس یکباره پرکار و یکباره کم‌کار نباشید.

از گذاشتن عکس‌های شخصی زیاد و سلفی‌های مختلف پرهیز کنید. این عکس‌ها مخاطب شما را خسته خواهد کرد و چیزی نیز به او اضافه نمی‌کند. اینستاگرام آلبوم عکس خانوادگی شما نیست. اگر دوست دارید آلبوم خانوادگی شما باشد بهتر است صفحه خود را برای عموم ببندید. اینستاگرام در کشورما بیشتر شبیه یک دفترچه یادداشت مصور است. عکس‌های بیش از حد شخصی علاوه بر حاشیه‌های زیاد فالوورهای فیک و قلابی زیادی را راهی صفحه شما خواهد کرد و حتی ممکن است کامنت‌هایتان را نیز دچار حاشیه کند.

بعضی پست‌ها موقت هستند و بهتر است بعد از مدتی پاک شوند. مثل اطلاع رسانی شما برای مخاطب یا بیانیه و اعلامیه‌ای خاص این پست‌ها را بعد از مدتی پاک کنید.

اهانت کنندگان و فحاشانی که صفحه شما را دچار حاشیه می‌کنند بلاک کنید تا از دست کامنت‌های نامناسب خلاص شوید.

هرازچندگاه صفحه‌تان را برانداز کنید و کامنت‌های نامناسب یا پست‌های اضافی و بی‌مورد را حذف کنید.

اگر کسب و کاری دارید که می‌خواهید از طریق اینستاگرام آن را ارائه دهید حتما اکانت خود را به بیزینس پروفایل تغییر دهید تا از آمار و ارقام آن مثل جنسیت کاربران، پست‌های پربازدیدتر و چندین مورد دیگر باخبر شوید و حتی صفحه اینستای خود را به دیگر شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و شماره تماستان متصل کنید.

اگر نیاز کاری ندارید از بیزیس پروفایل شدن پرهیز کنید. چون امکان دارد دچار محدودیت‌هایی شوید. محدودیت‌هایی مثل پیشنهاد داده نشدن شما برای فالو به کاربرانی که شما در لیست دنبال کنندگان خود ندارند.