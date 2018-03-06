  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۰۱

فرمانده انتظامی بجنورد خبر داد:

مرگ ۲ کودک بجنوردی بر اثر سقوط در دستگاه بلوک زنی

مرگ ۲ کودک بجنوردی بر اثر سقوط در دستگاه بلوک زنی

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از مرگ دو کودک بر اثر سقوط در دستگاه بلوک زنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: دقایقی قبل برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک حادثه منجر به فوت در یکی از حاشیه های شهرستان بجنورد، ماموران انتظامی سریعا در محل حاضر شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: برابر اعلام ماموران حاضر در صحنه این حادثه در یک کارگاه بلوک زنی اتفاق افتاده است.

سرهنگ پاکدل بیان کرد: دو پسربچه ۷ و ۱۰ ساله که برای کمک به پدر در کارگاه بودند متاسفانه در داخل دستگاه میکسر سقوط کرده  و جان خود را از دست دادند.

وی از تمامی شهروندان خواست در هنگام استفاده از تجهیزات ساختمانی نکات ایمنی را رعایت و از نزدیک شدن فرزندان به این دستگاه ها خودداری کنند تا شاهد چنین اتفاقهایی ناگوار ودلخراش نباشیم.

کد مطلب 4245414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها