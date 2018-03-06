مرگ ۲ کودک بجنوردی بر اثر سقوط در دستگاه بلوک زنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: دقایقی قبل برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک حادثه منجر به فوت در یکی از حاشیه های شهرستان بجنورد، ماموران انتظامی سریعا در محل حاضر شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: برابر اعلام ماموران حاضر در صحنه این حادثه در یک کارگاه بلوک زنی اتفاق افتاده است.

سرهنگ پاکدل بیان کرد: دو پسربچه ۷ و ۱۰ ساله که برای کمک به پدر در کارگاه بودند متاسفانه در داخل دستگاه میکسر سقوط کرده و جان خود را از دست دادند.

وی از تمامی شهروندان خواست در هنگام استفاده از تجهیزات ساختمانی نکات ایمنی را رعایت و از نزدیک شدن فرزندان به این دستگاه ها خودداری کنند تا شاهد چنین اتفاقهایی ناگوار ودلخراش نباشیم.