رعایت زون بندی واحدهای تولیدی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضوانی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، یکی از موانع اصلی تولید را قوانین دست و پاگیری دانست که برای اجرای کارها مشکل ایجاد می کنند افزود: طبق مصوبه برای احداث واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی زون بندن و رعایت فواصل الزامی شده است.

وی با بیان اینکه امروزه زون بندی در شهرکهای صنعتی برهم خورده است گفت: یکی از مشکلات استقرار واحدهای صنعتی در کنار واحدهای غذایی در شهرکهای صنعتی است و این عامل سبب می شود تا به برخی واحدها مجوز داده نشود.

رضوانی تصریح کرد: یکی از نگرانی ها، استقرار واحدهای غیرغذایی و آلاینده در کنار واحدهای غذایی در داخل شهرکهای صنعتی است و نباید واحدهای صنعتی آلاینده در کنار مواد غذایی قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران، خواهان رعایت زون بندی در شهرکهای صنعتی شد و گفت: با یک حریم شش متری و حداقل فاصله یک واحد می توان مشکل استقرار واحدهای صنایع مختلف را در کنار هم حل کرد.

وی با اشاره به اینکه همکار بخش خصوصی و دولتی در شهرک صنعتی و بندر فعال هستند گفت: طبق قانون و مصوبه مجلس، برای نمونه برداری و آزمایش نمی توان امور را برون سپاری و واگذار کرد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران یادآور شد: آزمایشگاه های مازندران مورد وثوق و تایید هستند و می توانند به عنوان آزمایشگاه همکار فعالیت داشته باشند.