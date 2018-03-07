به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در نشست پدافند غیر عامل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مسیر تحقق اهداف پدافند غیر عامل حرکت کنند، اظهار داشت: اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به پدافند غیر عامل در سال آینده ضروری است.

وی عنوان کرد: بیکاری از مهمترین مشکلات در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که باید تلاش شود این مشکل در استان حل شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پدافند غیر عامل نوعی دفاع غیر نظامی است، بیان کرد: پدافند غیر عامل به اقداماتی گفته می شود که آسیب پذیری را در هنگام بحران کاهش دهد.

وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی در استان چهارمحال و بختیاری باید تمام تهدیدات احتمالی در حوزه خود را شناسایی و در مسیر کاهش آسیب پذیری تهدیدات حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حوادث طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و باید با در نظر گرفتن تمهیدات لازم از آسیب رسانی حوادث در زمان وقوع جلوگیری کرد تا خسارت ها کاهش یابد.

فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در چهارمحال و بختیاری ضروری است

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بیان کرد: بخش کشاورزی از مهمترین بخش ها در پدافند غیر عامل به شمار می رود که تهدیدات در این بخش بیش از سایر بخش ها است.

ذبیح الله غریب افزود: تهدیدات بیشمار در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد که نقش مهمی در ایجاد و بی ثباتی در اکوسیستم و به خطر انداختن امنیت غذایی دارند.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیر عامل مصون کردن کشور و هدف اصلی آن خنثی کردن وکاهش خسارت است، ادامه داد: یکی از راهکارها در کاهش خسارت ها فرهنگ سازی و آموزش در این حوزه است.

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت های برای فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در جامعه استفاده کرد.