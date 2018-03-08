حفظ منابع طبیعی تکلیف شرعی است/ با سودجویان برخورد جدی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی صبح پنجشنبه در دیدار با کارکنان اداره کل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اینکه از بارزترین حقوق انساتی حفظ منابع طبیعی و پرهیز از تخریب آن است، اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی تکلیف شرعی است چراکه سلامت، نشاط و خرمی جامعه در حفظ منابع طبیعی است.
حیات ما به منابع طبیعی بستگی دارد
وی بابیان اینکه امام صادق(ع) میفرماید خداوند دوست دارد نعمتی که به انسان داده، انسان آن را حفظ کند، تصریح کرد: در حدیث دیگری آمده است که زندگی بدون منابع طبیعی و محیطزیست پاک گوارا و شیرین نمیشود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه در قیامت در مورد همه نعمتها از انسان سؤال میشود، افزود: منابع طبیعی نعمتی الهی و متعلق به همه مردم است و همه وظیفهدارند در حفظ آن بکوشند.
آیتالله میرعمادی با اشاره به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی، تجاوز بهحق،ق دیگران است، گفت: تخریب منابع طبیعی موجب قهر و غضب خداوند است.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام در حدیثی میفرماید سه گروه براثر سه کار ناروا از رحمت خدابهدور و مورد لعنت خدا هستند؛ نخست کسانی که مکان عمومی را آلوده میکنند، دوم کسی که به رعایت مصرف آب توجهی نکند و با نرسیدن آب منابع طبیعی خشک شود و سوم کسی که سد معبر کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه داشتن هوای پاکیزه، آب گوارا و زمین حاصلخیز لازمه حیات بشری است، افزود: مماشات در صیانت از منابع طبیعی گناه نابخشودنی است، مخصوصاً امروز که حیات ما به منابع طبیعی بستگی دارد.
با سودجویان از منابع طبیعی باید برخورد جدی شود
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه ریز گردها، خشکسالی و کمبود باران میرود بحران آب را در کشور رقم بزند، باید جلوی آلوده کردن آبگرفته شود، جلوی مصرف بیرویه آب و حفر چاه غیرمجاز گرفته شود، تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به عموم مردم است و حفظ و صیانت از آن باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه درختکاری در ردیف مقدسترین اعمال است، افزود: پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر قیامت برپا شود درحالیکه در دست شما یک نهالی باشد، در آن فرصت کوتاه آن نهال را بکارید.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با اشاره به اینکه بر اساس روایات ثواب درختکاری مثمر بهاندازه کسانی است که از آن استفاده میکنند، گفت: در روایتی درختکاری در کنار تعلیم دانش و ساختن مسجد و قرائت قرآن قرارگرفته است.
آیتالله میرعمادی با اشاره به اینکه بر اساس احادیث آبیاری درخت بهمنزله سیراب کردن انسان مؤمن تشنه است، اظهار داشت: قطع درخت بهمنزله قطع حیات موجود است، پیامبر گرامی اسلام میفرماید نزد من شکستن شاخه درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.
وی با تأکید بر تلاش همگان برای جلوگیری از تخریب جنگلها و منابع طبیعی یادآور شد: فرهنگ طبیعتگردی با حفاظت از منابع طبیعی باید رواج داده شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه توسعه منابع طبیعی با توسعه کشت گیاهان دارویی باید پیگیری شود، تصریح کرد: با سودجویان از منابع طبیعی باید برخورد جدی شود.
آیتالله میرعمادی یادآور شد: قانون باید با تخریب منابع طبیعی توسط سودجویان با اشد مجازات برخورد کند.
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