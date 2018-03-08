مستند ایرانی «آرام گاه» در پلتفرم وی او دی آمازون منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویان صدقی پخش کننده بین المللی فیلم مستند «آرام گاه» ساخته محمدرضا اکبری، گفت: فیلم مستند «آرام گاه» توسط کمپانی Videopth پخش نسخه VOD خود را روز گذشته از سایت آمازون آغاز کرد. این فیلم پیش از این نیز در پلتفرم VIMEO ON DEMAND نیز پخش خود را آغاز کرده بود.

وی ادامه داد: «آرام گاه» به عنوان نخستین مستند ایرانی مستقل در شبکه جهانی آمازون که بزرگ‌ترین شبکه آنلاین پخش جهانی فیلم‌های سینمایی است، عرضه شد. «آرام گاه» پیش از این نیز در بازار فیلم جشنواره فیلم مستند آمستردام ( ایدفا) شرکت کرده بود و در دو فستیوال گل آبی بوینس آیرس و سینه تورو کلمبیا حضور داشته است.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: محمدرضا اکبری، تصویر: محمدرضا اکبری، مجتبی اسماعیل زاده، صدا: پرویز آبنار، موسیقی: یحیی سپهری شکیب، تدوین: مجتبی اسماعیل زاده، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: سجاد سپهری شکیب و مجری طرح: پویان صدقی.