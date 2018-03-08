پیرایش سیمای ‌پایتخت در دوره جدید مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر ، امین عارف نیا صبح امروز طی سخنانی در «آئین کاشت درخت صلح و دوستی با حضور هیات های دیپلماتیک» که در محل بوستان نوروز برگزار شد، گفت: امروز ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ مصادف با هشتم مارس ۲۰۱۸ در یک روز خوب و به یاد ماندنی که بوی طراوت و تازگی و بهار را می‌دهد با یک آرمان و هدف متعالی انسان دوستانه، طبیعت گرایانه و صلح طلبانه در یک مجموعه فرهنگی و گردشگری مدرن برای کاشت نهال صلح دوستی و نشان دادن تعهد و تلاش خود در حفاظت از محیط زیست شهرمان تهران و گسترش صلح و دوستی در میان ملت های جهان، گرد هم آمده و از این بابت بسیار خوشحالم.

رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران افزود: این برنامه براساس سنت سال‌های اخیر با همت و تلاش مشترک که مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، شرکت فرهنگی و گردشگری عباس آباد، وزارت امور خارجه و البته با حضور امیدوارکننده، گرم و پرشور شما عزیزان از سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک، سازمان های بین المللی و انجمن های دوستی ایران با سایر کشورهای جهان، برگزار می‌شود که بدین وسیله از مشارکت و همکاری همه آن‌ها صمیمانه قدردانی می‌ کنم.



وی با اشاره به اینکه تهران در دوره جدید مدیریت شهری در چهارچوب شعار محوری با مشارکت موثر شهروندان، امیدوارانه در توسعه و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های بسیارش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی است، ادامه داد: شهرداری تهران تیمار روح و پیرایش ظاهر سیمای شهر بزرگ تهران را در دستور کار دارند و در همین چارچوب حفاظت از محیط زیست و توسعه بوستان ها و فضای سبز را به صورت جدی دنبال می‌کند.



عارف نیا در خصوص اینکه هفته درختکاری امسال کمپینی بزرگ با شعار هر خانواده تهرانی یک درخت برپا شد که در نخستین آن روز ۷۴۰ درخت خشک و بیمار خیابان ولیعصر زیباترین خیابان های منطقه است با درختان جوان و شاداب جایگزین شد، تصریح کرد: امروز مفتخریم که با حضور شهردار محترم تهران، وزیر محترم امور خارجه و جمعی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران، درخت صلح و دوستی را در آستانه بهار در بوستان نوروز بکاریم و فردا در آخرین روز این کمپین در روز مادر به یاد مادران عزیز درختکاری خواهیم کرد.



وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در این هشت روز کوشید با راه اندازی کارناوالی آراسته به سبزی، مردم تهران را نسبت به سرنوشت محیط زیست این شهر بزرگ و زیبا احساس کند و بر مسئولیت همه شهروندان در قبال روح و جان شهر تاکید کن، خاطر نشان کرد: بار دیگر مراتب قدردانی صمیمانه خود را بابت حضور امید بخش مدعوین و میهمانان عالی قدر در این رویداد مهم شهری و مشارکت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار شهری و گسترش دوستی صلح و همزیستی در جهان را اعلام داشته و آمادگی شهرداری تهران برای دریافت طرح‌ها و پیشنهادهای مربوط به توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی با دیگر شهرها، سازمان ها، صاحبان صنایع، شرکت ها و سرمایه گذاران در ابعاد و زمینه های مختلف مدیریت شهری به ویژه تبادل تجارب و دانش تخصصی و توسعه روابط و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری را اعلام می دارم.