«سند ملی راهیان نور» خدمت رهبر انقلاب تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر محمد باقری پیش از ظهر امروز در نشست شورای سیاستگذاری «راهیان نور» با اشاره به راه اندازی موزه های دفاع مقدس در برخی مناطق کشور اظهار داشت: به همت استانداران و مدیران سراسر کشور ان شاء الله این موزه ها درهمه استان ها راه اندازی می شود تا فرصتی برای آشنایی جوانان با این رخداد بزرگ تاریخی باشد.

وی با اشاره به تهیه و تدوین «سند ملی راهیان نور» افزود: این کار ارزشمندی است و این سند تقدیم مقام معظم رهبری شده که آن را تایید کند و ان شاء الله مبنای تداوم کار قرار بگیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سال ۹۶ در حوزه راهیان نور سال موفقی بوده، ادامه داد: باید از تلاش های دست اندرکاران اردوهای راهیان نور در ستاد مرکزی و نیز ستاد کل نیروهای مسلح، بسیج و حوزه های علمیه تشکر کنیم که در این فعالیت مهم کمک می کنند و کار را پیش می برند.

سردار باقری با ابراز امیدواری برای تعالی کمی و کیفی راهیان نور و دستیابی به اهداف عالی سند راهیان نور اظهار داشت: این اتفاق مهمی است که در یک سال بیش از ۶ میلیون نفر در این اردوها حضور می یابند و ۴ میلیون نفر از آنها جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله هستند.

وی تصریح کرد: این فرصت بی نظیر را خداوند و خون شهدا به ما بازماندگان دفاع مقدس داده و باید آن را قدر بدانیم و همه را مشارکت دهیم و آسیب های آن را کاهش دهیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برخی تدابیر دستگاه ها در ارتباط با راهیان نور، گفت: نیروی انتظامی دو واحد درس دفاع مقدس را در همین مناطق عملیاتی ارائه کرده و ارتش هم از سال قبل دفاتر گزینش نیروی انسای خود را در همین جبهه ها گذاشته تا از میان این جوانان داوطلب، نیروهای موردنیاز خود را استخدام کند.

سردار باقری ادامه داد: حوزه های علمیه نیز این دو واحد درس را در همین مناطق بگذارند و به گونه ای شود که سایر مشاغل هم از همین جا نیروهایشان را گزینش کنند.

وی تصریح کرد: وقتی می خواهیم بهترین نیروهای وابسته به انقلاب اسلامی را چینش کنیم، چه بهتر که از این فرصت راهیان نور برای این هدف استفاده کنیم.