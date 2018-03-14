به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات تازه تاسیس نشر ورا که به چاپ کتاب های ادبی و هنری اشتغال دارد، به تازگی دست به چاپ مجموعه «نمایشنامه خلاق ورا» زده و این کار را با انتشار ۷ نمایشنامه از آثار نمایشنامه نویسان جوان کشور آغاز کرده است.

کتاب های این مجموعه زیر نظر مهدی میرباقری منتشر می شوند.

«هزار فرسنگ زیر دریا» اولین کتاب از این مجموعه است که به قلم شادی غفوریان نوشته شده است. این نمایشنامه ۳ شخصیت و تعدادی صدا دارد. یک زن ۳۹ ساله مجرد، یک مرد ۶۹ ساله مجرد و یک مرد ۲۸ ساله مجرد از شخصیت های اصلی این نمایش اند.

این کتاب با ۸۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب دوم، نمایشنامه «حساسیت فصلی» نوشته سلیم باشکوه است. این نمایشنامه کوتاه ۱۵ صحنه دارد. این کتاب هم با ۶۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار تومان چاپ شده است.

«الفبای اسب» نوشته ارژنگ طالبی نژاد هم سومین عنوان مجموعه «نمایشنامه خلاق ورا» است. این اثر داستانی، از روی فیلمنامه صامت «علف» ساخته ارنست ب. شودساک و مریان ک. کوپر بازخوانی شده است.

شخصیت های این نمایشنامه عبارت اند از: شودساک، کوپر و مارگارت. به دلیل ارجاعات تاریخی پس از متن نمایشنامه، فهرست نام ها در پایان کتاب درج شده است. این نمایشنامه با ۶۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به چاپ رسیده است.

چهارمین عنوان، «بیابان را...» نوشته تایماز رضوانی است. این نمایشنامه برای اولین بار در مرداد سال ۹۴ نوشته و در بهمن همان سال بازنویسی شده است. بازنویسی دوم و نهایی آن نیز اسفندماه سال ۹۴ انجام شده است.

این نمایشنامه با ۷۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان چاپ شده است.

کتاب بعدی «آپارتمان لاله» نوشته نوید ایزدیار است که درباره زندگی آدم های یک ساختمان چهارطبقه است. در هرکدام از طبقات این ساختمان دو یا سه نفر زندگی می کنند به جز طبقه اول که امید ساکن آن است. این نمایشنامه هم با ۸۵ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار تومان به چاپ رسیده است.

نمایشنامه «در» نوشته علی محمد رحیمی هم که براساس طرحی از محسن تنابنده نوشته شده، ششمین کتابی است که از این مجموعه به چاپ رسیده است. این نمایشنامه ۳ قصه دارد. قصه اول، «بزن به چاک» نام و دو شخصیت دزد اول (مرد) و دزد دوم (زن) دارد. قصه دوم «می خوام خودمو خلاص کنم» هم دو شخصیت مرد جوان و زن جوان دارد. در آخرین قصه این نمایشنامه هم با نام «آخرین سطر از یک قصه طولانی» دو شخصیت پیرزن و پیرمرد حضور دارند.

این کتاب با ۸۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.

هفتمین عنوان چاپ شده در مجموعه «نمایشنامه خلاق ورا» هم «فیل دوست» نوشته الهه دهقان پیشه است. این نمایشنامه، ۵ شخصیت دارد که عبارت اند از: هانیبال (سردار کارتاژ)، سوسیلوس (تاریخ نویس از همراهان هانیبال)، هامیلکار (از همراهان هانیبال در سپاه کارتاژ)، هاسدروبال (از همراهان هانیبال در سپاه کارتاژ) و ماگو (از همراهان هانیبال در سپاه کارتاژ).

این نمایشنامه، برداشتی آزادی از بخش هانیبال در کتاب «چنین کنند بزرگان» نوشته ویل کاپی با ترجمه نجف دریابندری است.

این کتاب هم با ۵۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار تومان به چاپ رسیده است.