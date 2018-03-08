پیشینه دمای شهرهای مازندران روز جمعه ۳۰ درجه پیش بینی می شود

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل استقرار جریانات گرم جنوبی شاهد افزایش دما و در دامنه ها و ارتفاعات استان باد گرم(گاهی نسبتاً شدید) خواهیم بود اظهار داشت: به طوریکه افزایش دمای روز جمعه قابل ملاحظه بوده و بیشینه دما در برخی شهرهای مرکزی و شرقی استان تا ۳۰ درجه پیش بینی می شود.

وی افزود: از جمعه شب با تغییر جریانات و شمالی شدن آن ابتدا شاهد وزش باد شدید و سپس ابرناکی آسمان همراه با بارندگی خواهیم بود و روز شنبه ضمن تداوم بارندگی، دمای هوا نیز بین ۸ تا ۱۵ درجه نسبت به روز جمعه کاهش می یابد و دریا نیز در طی این مدت مواج خواهد بود.

وی به کلیه هم استانی ها و مسافران توصیه کرد تا از روشن کردن آتش در حاشیه جنگل ها و مراتع جداٌ خودداری و در غیر این صورت نسبت به خاموش کردن کامل آن اقدام و سپس محل را ترک کنند و درهنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان بخصوص درهنگام شب و بارندگی، ضمن رعایت نکات ایمنی وکسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

احمدی ادامه داد: همچنین از انجام کلیه فعالیت های دریایی در هنگام مواج بودن دریا جداً خودداری شود و به کلیه نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود ضمن آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات امدادی ، آمادگی لازم برای هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.