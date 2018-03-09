۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

در پی پخش نشدن برنامه شب گذشته

«دورهمی» با حضور کتایون ریاحی ۲۶ اسفند پخش می‌شود

امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم درباره پخش نشدن برنامه «دورهمی» با حضور کتایون ریاحی بیان کرد که این برنامه ۲۶ اسفند پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته علاقه مندان به برنامه «دورهمی» منتظر بودند تا طبق اطلاع رسانی ها این برنامه را با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون تماشا کنند اما این برنامه بدون اطلاع رسانی های کافی و تنها با اعلام زیرنویس از آنتن حذف شد.

بعد از پخش نشدن برنامه، در یکی از صفحات اجتماعی متعلق به کتایون ریاحی عکسی از حضور وی در «دورهمی» منتشر شد و سوال پرسیده شده بود که حجاب وی چه اشکالی دارد.

امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم درباره اینکه چرا برنامه «دورهمی» شب گذشته ۱۷ اسفند که قرار بود با حضور کتایون ریاحی روی آنتن برود، پخش نشد، گفت: مشکل پخش برنامه شب گذشته ۱۷ اسفند از طریق خود شبکه نسیم زیرنویس شده بود و حتی همکاران پخش شبکه نسیم تا حدود ساعت ۲۳:۳۰ در تلاش بودند که این برنامه را پخش کنند اما این امکان مقدور نشد.

وی درباره زمان پخش برنامه عنوان کرد: ضمن پوزش مجدد از بینندگان، برنامه «دورهمی» که قرار بود شب گذشته پخش شود پس از آماده سازی، در تاریخ شنبه ۲۶ اسفندماه پخش خواهد شد.

پیگیری خبرنگار مهر برای مشخص شدن علت این اتفاق ادامه دارد.

