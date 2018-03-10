اجرای طرح استقبال از بهار در «گلستان»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرب صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که یکی از مطالبات اصلی شهروندان داشتن معابری مسطح، بهسازی و آسفالت شده است، گفت: این درخواست به حق شهروندان، آسفالت و لکه گیری گسترده معابر در قالب طرح استقبال از بهار در حال انجام است.

شهردار گلستان اظهار داشت: در همین راستا و در ادامه آسفالت معابر، بلوار آیت الله سعیدی، بلوار شهید ابدام، کوچه مدرسه بسیج محله سبزدشت، کوچه مرادعلی رضایی سبزدشت، کوچه سقا ۲۴ متری شهید چمران، درزگیری آسفالت به روش نانوپلیمری، خیابان های ارغوان شرقی و غربی، خیابان ۲۴ متری فرهنگیان، کوچه فلسطین ۴ (سلطان آباد) و ... در روزهای اخیر توسط شهرداری آسفالت شده است.

وی با بیان این که رضایت مردم و حل مشکلات آن ها باید در اولویت همه فعالیت‌ها باشد، گفت: مدیریت شهری گلستان از هیچ تلاشی برای ارتقای ارائه خدمات به شهروندان دریغ نخواهد کرد، چراکه خدمت به مردم یک تکلیف الهی است و ما باید آن را در هر جایگاهی و منصبی که هستیم به نحو احسن انجام دهیم.

عرب یادآور شد: با اجرای برنامه‌ها و تکمیل طرح‏‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و برای رساندن این شهر به جایگاه شایسته خود، تمام همت و تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با عنایات الهی و همیاری مردم شاهد آبادانی و پیشرفت روزافزون آن باشیم.

مدیریت شهری گلستان ادامه داد: نهضت آسفالت و لکه گیری گسترده معابر همچنان در اولویت کاری شهرداری است، و تاکنون خیابان ها و کوچه های زیادی به صورت دستی و مکانیزه آسفالت شده اند که با توجه به نظرسنجی های به عمل آمده و تحقیقات میدانی، رضایت عموم شهروندان را در پی داشته است.