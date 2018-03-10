۱۰ درصد بیماران سوختگی در بیمارستان فوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی در خصوص جدیدترین اقدامات وزارت بهداشت برای احداث و توسعه تخت های سوختگی در کشور در راستای طرح تحول سلامت، گفت: حوادث سوختگی از جمله حوادثی است که علاوه بر بار مالی بر خانواده و نظام سلامت کشور، بار روانی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه حوادث سوختگی از حیث طول دوره درمان و عوارض طولانی مدت که گاهی تا پایان عمر باقی می ماند، با سایر بیماری ها و مصدومیت ها متفاوت است، خاطرنشان کرد: بیمار سوختگی در طول دوره درمانش نیاز به جراحی های متعدد ترمیمی و درمان های توانبخشی دارد، بنابراین در زمینه سوختگی باید به نقطه ای برسیم که سایر کشورهای دنیا اقدام کرده اند.

قدیمی به نقش پیشگیری و اهمیت فرهنگسازی و اطلاع رسانی در زمینه حوادث سوختگی اشاره کرد و گفت: رعایت نکات ایمنی، کاربرد صحیح منابع انرژی و ایمنی استفاده از وسایل گازسوز به کاهش وقوع حوادث و سوانح سوختگی کمک زیادی می کند که با اقدامات فرهنگی و اجتماعی میسر می شود.

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در ایران وقوع حوادث و سوانح سوختگی نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر است، ادامه داد: حوادث و سوانح سوختگی سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار مراجعه را به خود اختصاص می دهد که ۱۰ درصد از آنها بستری می شوند، یعنی حدود ۲ تا ۳ هزار مصدوم سوختگی نیاز به بستری دارند و از این تعداد ۱۰ درصد فوت می کنند.

قدیمی گفت: آمار سوختگی های الکتریکی در کشور نیز قابل توجه است و این موضوع نشان دهنده آن است که در مشاغلی که با وسایل الکتریکی سروکار دارند، به اندازه کافی نکات ایمنی رعایت نمی شود و چنانچه ولتاژ برق بالا باشد، منجر به قطع اندام در افراد می شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در راستای افزایش تخت های سوختگی، خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ و در قالب طرح تحول سلامت اقدامات ویژه ای درجهت درمان بیماران سوختگی صورت گرفته است، که از جمله آنها توسعه بخش های ویژه سوختگی، تجهیز اورژانس های بیمارستانی، توسعه و استانداردسازی بخش های سوختگی و بخش های مراقبت ویژه سوختگی (BICU) است.

معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: در مراکزی که از سال ۹۲ تاکنون برای خدمت رسانی در راستای سطح بندی مراقبت درمانی سوختگی راه اندازی شده است، ۲۰۷ تخت بستری و ۷۲ تخت مراقبت ویژه اضافه شده که در استان های مختلف توزیع شده است، برای مثال در مراکز سوختگی استان گلستان ۲۰ تخت سوختگی و ۸ تخت مراقبت ویژه، در خراسان شمالی ۲۴ تخت سوختگی و ۵ تخت مراقبت ویژه، در اهواز ۹ تخت مراقبت ویژه، در شیراز، ۸۴ تخت سوختگی و ۱۶ تخت مراقبت ویژه، در زاهدان ۳۰ تخت سوختگی و ۱۰ تخت مراقبت ویژه، در زابل ۱۰ تخت سوختگی و ۴ تخت ویژ و در همدان ۲۴ تخت سوختگی و ۸ تخت ویژه راه اندازی شده است.

وی در خصوص برنامه های دردست اقدام برای توسعه مراکز سوختگی گفت: درحال حاضر ۱۰۸ تخت بستری و ۸۰ تخت ویژه آماده احداث است که در استان هایی مانند کرمانشاه، مشهد، اردبیل، گیلان و تبریز به مجموعه تخت های قبلی اضافه خواهد شد، از طرفی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم مراکز ویژه سوختگی را در دست احداث دارد تا به منظور توسعه تخت های سوختگی به مراکز فعلی افزوده شود.

قدیمی درخصوص اقدامات سال ۹۷ در راستای افزایش و توسعه تخت های سوختگی گفت: پیش بینی شده که برای سال ۹۷ به مراکز جدید سوختگی در استان های خراسان جنونی، ایلام، کرمان، جیرفت، شهرکرد، قم، اراک قزوین ارومیه و یزد، ۱۱۷ تخت بستری و ۶۷ تخت مراقبت های ویژه اضافه شود که درصورت تامین منابع مالی به مجموعه تخت های سوختگی کشور اضافه خواهد شد.

وی در خصوص نظام سطح بندی خدمات در زمینه سوختگی گفت: معاونت درمان وزارت بهداشت در راستای سطح بندی تمامی خدمات درمانی که امکان دسترسی عادلانه به خدمات ضروری را برای مردم مهیا می کند، سوختگی را نیز در اولویت قرار داده است، چراکه سوختگی بیشتر در اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه یا افرادی که در نواحی کمتر توسعه یافته زندگی می کنند، اتفاق می افتد، بنابراین نیازاست که خدمات درمانی سوختگی در دسترس آنها قرار بگیرد.

قدیمی با بیان اینکه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت نیز با بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد در حوزه سوختگی همکاری های خوبی دارد، افزود: امیدواریم روزی برسد که ایران همانطور که در زمینه پیشگیری از بیماری های واگیردار موفق عمل کرده، در زمینه پیشگیری از بیماری های مزمن غیرواگیر و حوادث و سوانح سوختگی نیز موفق عمل کند و در این راستا هم تمامی نهادهای دست اندرکار با تولیت وزارت بهداشت و با همکاری رسانه ها و نهادهای فرهنگی می توانند گام موثری را بردارند که البته وزارت بهداشت به وظایف خود عمل خواهد کرد و لذا سایر نهادهای فرابخشی نیز باید همکاری نمایند تا در زمینه پیشگیری از سوختگی موفق شویم.