تعرض به سفارت ایران در لندن، از سر استیصال دشمنان ما بود

سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل پیرامون تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن که شب گذشته توسط گروهی افراط گرا اتفاق افتاد در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به نظر می رسد با توجه به عدم موفقیت های عربستان در موضوع مهم جنگ نیابتی و مشکلات داخلی آن کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی، امکاناتی را که آن کشور در منطقه از آن برخوردار است را جهت نیل به مقاصد خود به میدان آورده است.

وی با بیان اینکه سعودی ها در یمن و سوریه به یک شکست کاملا روشن و واضحی رسیده اند و در باتلاق یمن دست و پا می زنند گفت: تحرکات اخیر آنها را باید در راستای اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

صدرالحسینی گفت: به این معنا که آمریکایی ها با هزینه های هنگفت عربستان و برنامه ریزی های بسیار پیچیده برای منطقه خواب های آشفته ای دیده بودند اما انقلاب اسلامی توانست آن توطئه ها را خنثی کند و نهایتا منجر به این شد که آمریکایی ها در منطقه به یک بن بست استراتژیک رسیدند.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه آخرین مشکلی که برای آمریکایی ها در منطقه به وجود آمد و آن را از درایت و قدرت نرم ایران می دانند، عدم موفقیت در استقلال کردستان عراق بود، اظهار کرد: با این اوصاف و شرایط، آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان موضوع کشیده شدن جنگ به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران را مطرح می کند و برای همین است که با همه توان آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و عربستان برای مقابله با ایران در سال جدید میلادی پیش بینی هایی را مطرح کرده اند که یک به یک در حال رونمایی از آنها هستند.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان نباید موضوع حادث شده در خیابان پاسداران را از موضوع تعرض به سفارت ایران در انگلیس جدا بدانیم و این به معنای آن است که همه توان ضدانقلاب، جهان استکبار و مرتجعین عرب به میدان آورده شده تا به نحوی انقلاب اسلامی ایران را در نقطه ای متوقف کنند.

صدرالحسینی گفت: یقینا همزمانی سفر ولیعهد عربستان به انگلیس و تجمع مردم بحرین و یمن در مقابل سفارت عربستان در لندن و تجمع وسیع مردم مظلوم آن دو کشور در برابر وزارت خارجه انگلیس بی ارتباط با اقدام موهن و سخیفی که در بالکن سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن اتفاق افتاد، نیست.

کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: معترضین یمنی و بحرینی صرفا می خواستند از حق مظلومین مورد ستم واقع شده در یمن و بحرین دفاع کنند و بگویند چرا در شرایطی که یمنی ها زیر بمباران شدید سعودی ها قرار گرفته اند و اقدامات بسیار سبوعانه عربستان را در یمن شاهد هستیم، انگلیسی ها به سعودی ها اسلحه می فروشند؟ و یا اینکه چرا سعودی ها باید در بحرین حکومت نظامی اعلام کنند؟

وی گفت: به نظر می آید اقدام متجاوزین به سفارت ایران در لندن یک اقدام جبران کننده به زعم آنها به حساب می آید که البته ما آن را اقدامی از سر استیصال می دانیم که صرفا عده ای فریب خورده را به سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد کرده اند تا این نمایش سخیف را داشته باشند.

صدرالحسینی تصریح کرد: ما به هیچ عنوان نباید دشمن اصلی را فراموش کنیم و باید بدانیم ایران اسلامی توانسته به گونه ای نظام استکبار را تحت فشار قرار دهد که آنها مجبور شوند از عوامل پلید و کوچک خود حتی گروه شیرازی ها برای انتقام از پیشرفت ها و موفقیت های جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.